Come Kim Kardashian controlla la psoriasi grazie alla sua dieta

Ormai da anni Kim Kardashian ha parlato in pubblico della malattia di cui soffre, la psoriasi. L’imprenditrice ha anche ammesso più volte come la dieta sia uno dei pilastri fondamentali per gestire questa malattia autoimmune ed evitare un peggioramento dei sintomi.

L’artrite psoriasica è una patologia che ancora non ha una cura definitiva e, quelle disponibili -compresa la dieta- mirano a migliorare i sintomi e la qualità della vita delle persone che ne soffrono. È legata alla psoriasi, la malattia di cui soffre Kim Kardashian e che provoca lesioni cutanee. La dieta gioca un ruolo importante in questa patologia, potendo contribuire ad una minore componente infiammatoria. La stessa Kim Kardashian, che ha riconosciuto di aver sofferto di un attacco di artrite psoriasica a causa di un rigido regime alimentare a cui si è sottoposta per perdere peso, ha dovuto ripensare nuovamente la sua dieta per alleviare i sintomi causati dalla malattia.

Psoriasi e dieta: quali cibi evitare?

Tutti i cibi che possono favorire un ambiente infiammatorio nel nostro corpo dovrebbero essere evitati. Alcuni esempi possono essere: dolci industriali, cereali e farine raffinate (meglio la loro versione integrale), alcool e carni lavorate.

Inoltre, non è consigliabile fare abuso di carne rossa. La stessa Kim Kardashian, infatti, ha riconosciuto che l’artrite psoriasica di cui ha sofferto lo scorso anno era dovuta a un aumento del consumo di carne animale nella sua dieta, dal momento che ha dovuto perdere 7 chili per indossare un abito di Marilyn Monroe al Met Gala.

Un altro consumo eccessivo che dovrebbe essere limitato è quello degli alimenti trasformati, poiché molti di essi possono favorire un ambiente pro-infiammatorio e scatenare sintomi. Dobbiamo sempre avere come base un consumo adeguato di origine vegetale, omega 3, fibre alimentari e che i cibi ultra processati abbiano un ruolo residuale nella nostra dieta.

Per quanto riguarda l’alcol, può peggiorare il quadro clinico della malattia. Inoltre, va ricordato che l’alcol può anche interagire con l’azione di eventuali farmaci che stiamo prendendo.

Insomma se si ha un’alimentazione squilibrata, con un consumo elevato di cibi ultra processati, insaccati, carne rossa, fritti, alcool, ecc., si può favorire un focolaio di artrite psoriasica.

Quali alimenti sono nostri alleati

Gli alimenti ricchi di antiossidanti sono raccomandati per ridurre l’infiammazione. Un esempio può essere una dieta a base vegetale, in cui è presente una grande componente di frutta e verdura, cereali integrali, legumi, noci, semi, ecc.

Dovresti anche fare attenzione al consumo di omega 3, in questo caso attraverso pesce azzurro o anche noci e semi di lino, per esempio. Gli Omega 3 hanno una grande componente antinfiammatoria e possono aiutare a migliorare i sintomi della malattia.

Anche una dieta vegana o vegetariana è una buona opzione contro la psoriasi. Non è un caso se la base della dieta di Kim Kardashian è vegetale.