Harry e Meghan rilasceranno un’intervista televisiva “intima” in prima serata il prossimo 7 marzo.

Lo faranno affidandosi alla famosa conduttrice e loro amica personale, Oprah Winfrey.

Una delle domande che i fan reali si pongono è se la famiglia reale abbia motivo o meno di temere questa “bomba televisiva”.

Sebbene i duchi del Sussex non abbiano alcuna intenzione di danneggiare i Windsor, l’ultima volta che hanno parlato con un giornalista di questioni personali la loro voce ha avuto forte eco.

Parliamo di quanto dichiarato dalla coppia nel documentario “Harry e Meghan: An African Journey“, che ha segnato l’inizio della fine dell’allontanamento dei duchi dalla famiglia reale.

Di cosa si parlerà nell’intervista di Harry e Meghan.

Come rivelato da CBS in una nota, Oprah “parlerà con la duchessa del Sussex di una varietà di argomenti, dal suo distacco dalla famiglia reale, al matrimonio, alla maternità o al lavoro filantropico”.

Poi, “come sta conducendo la vita con una pressione pubblica così intensa”.

Più tardi, “il Duca si unirà per parlare del suo trasferimento negli Stati Uniti, delle sue speranze per il futuro e dei sogni di espandere la famiglia”.

Il caso dell’intervista di Lady Diana alla BBC.

Impossibile dimenticare il caso della storica intervista concessa alla BBC da Diana del Galles.

In quell’occasione la principessa rivelò all’intervistatore Martin Bashir delle informazioni sulla natura del suo matrimonio che portarono alla fine dello stesso.

C’è poi il caso dell’intervista del principe Andrea, alle prese con lo scandalo dell’amico Jeffrey Epstein.

Il finanziere è stato trovato morto nella sua cella nell’agosto 2019 in attesa di essere processato per reati di traffico sessuale di minori.

In quell’intervista le parole del principe non convinsero gli ascoltatori e venne anzi considerata un disastro mediatico.

Questo a testimonianza di quando le parole dei membri della famiglia reale non passino inosservate per filo e per segno.

Difficilmente l’intervista di Harry e Meghan non desterà scalpore.

Nel loro caso però la scelta è chiara: parleranno da celebrities e non da membri della royal family.