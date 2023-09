Harry festeggia il compleanno in un pub di Dusseldorf

Il principe Harry ha compiuto 39 anni il 15 settembre e ha festeggiato con la moglie Meghan in un tradizionale bar tedesco, trovandosi entrambi in Germania per gli Invictus Games, fondati e patrocinati dal secondogenito di lady Diana. Secondo il principe, questa competizione serve anche a superare i propri limiti: “Potresti essere un modello di ispirazione per un’altra persona”. “Forse non sarà più una tuta mimetica, ma avrete di nuovo una bandiera sulla spalla o sul petto. Voi e le vostre famiglie siete di nuovo parte di una squadra”.

Harry festeggia al pub il compleanno

Nel pub tedesco, il duca ha mangiato bratwurst e cotoletta alla milanese, bevendo sei birre. L’attrice si è limitata a consumarne una piccola. Il personale del bar ha detto che i reali sono stati “adorabili” e hanno lasciato una “grande mancia” al personale che ha servito loro piatti colmi di salsicce, cotolette, cavolo rosso e purè di patate. Ai commensali del ristorante e bar “Im Goldened Kessel” è stato chiesto di non scattare foto, ma i presenti riferiscono di averlo visto ridere e scherzare, soprattutto quando alla fine è arrivata una torta di compleanno per lui.

Harry e Meghan hanno posato insieme alla proprietaria del ristorante, Thea Ungermann, e il capo cameriere Frank Wackers, che lavora nel locale da 38 anni. Thea ha detto: “Un uomo adorabile e si stava divertendo moltissimo. Meghan era adorabile”. Una fonte vicina al principe ha detto: “Hanno bevuto birra locale e mangiato piatti in stile familiare per provare un vero pasto tedesco. Tutti erano incredibilmente cordiali”.

Sembrano ormai lontane, anzi lontanissime, le voci di un presunto divorzio, come ipotizzato dal alcuni siti di gossip nei mesi scorsi. Sempre mano nella mano, scambiandosi sguardi complici, i Sussexes hanno mostrato una grande complicità, quella che li caratterizza da quando sono apparsi per la prima volta in pubblico.