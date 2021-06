Nessun chiarimento tra Harry e William. I fan della famiglia reale inglese nutrivano grandi speranze per una riconciliazione tra i due fratelli durante il loro incontro in occasione dei funerali del principe Filippo. Tuttavia, secondo quanto riferito, in quella occasione Harry e William non sono riusciti a porre fine alle discussione. Anzi, secondo lo storico reale Robert Lacey, è successo proprio il contrario e tra Harry e William è scoppiata una discussione “pochi minuti dopo che i fratelli sono entrati nel castello, fuori dall’occhio delle telecamere”. In un nuovo articolo per il Daily Mail , Lacey ha continuato: “I due hanno ricominciato a litigare”.

“Erano lì, l’uno alla gola dell’altro più ferocemente che mai”, ha detto a Lacey un’amica della famiglia. “La rabbia tra i due è diventata incredibilmente profonda. Sono state dette troppe cose dure e offensive”.

Nonostante le voci di un colloquio familiare amichevole dopo il servizio funebre, Lacey ha scritto che non è andata affatto così. “Non c’è stata riconciliazione, e nessun incontro fraterno o ‘mini summit’ dopo il funerale del principe Filippo”, ha detto. Aggiungendo che il conflitto tra loro probabilmente non finirà “tanto presto”.

All’inizio di questa settimana una fonte vicina alla famiglia reale ha detto a People che “tutti erano ottimisti” sul fatto che Harry e William tornassero insieme, “ma non è successo nulla”. Un altro insider ha aggiunto: “Non c’era davvero tempo per costruire ponti”. I fratelli avranno, tuttavia, un’altra possibilità per una riunione questa settimana. Entrambi parteciperanno all’inaugurazione della statua della loro defunta madre , la principessa Diana, a Kensington Palace Gardens.