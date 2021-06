La famiglia reale britannica ha risposto alle affermazioni fatte dal principe Harry nella sua intervista con Oprah Winfrey a marzo, secondo cui la sua famiglia lo avrebbe “letteralmente tagliato fuori finanziariamente”.

Parole che hanno fatto il giro del mondo, svelando un rapporto tutt’altro che facile tra il principe e suo padre Carlo, che non gradirebbe le scelte di vita del figlio.

Harry e Meghan hanno lasciato il Regno Unito, decidendo di non portare più avanti gli impegni reali.

Attualmente la coppia vive a Montecito insieme al figlio Archi e alla secondogenita Lilibet Diana.

Harry ha anche detto che per ripartire aveva ciò che sua madre Diana gli aveva lasciato, ovvero 7 milioni di sterline.

“Senza quello non saremmo stati in grado di farlo”, di creare una vita in America insieme a Meghan Markle.

Dopo mesi di silenzio da parte della famiglia reale, un portavoce di Clarence House ha dichiarato:

“Come ricorderemo tutti nel gennaio 2020, quando il duca e la duchessa annunciarono che si sarebbero allontanati dalla famiglia reale attiva, il duca disse che avrebbero lavorato per diventare finanziariamente indipendenti”.

“Il Principe di Galles ha stanziato una somma considerevole per sostenerli in questa transizione”.

“Tale finanziamento è cessato nell’estate dello scorso anno e la coppia ora è finanziariamente indipendente”.

Interrogato sulla discrepanza nelle osservazioni del Duca, il portavoce ha detto:

“Non riconoscerei che sono drammaticamente diversi. Tutto quello che posso dirvi sono i fatti”.

Ha descritto la partenza della coppia dalla famiglia reale attiva come “una questione di enorme tristezza per la famiglia” e ha aggiunto:

“Ma il principe voleva aiutare a realizzare questo lavoro, [e] ha assegnato una somma sostanziale al duca e alla duchessa del Sussex, per aiutarli in quella transizione”.

“Non tradisco la fiducia quando dico che hanno avuto molto successo nel diventare finanziariamente indipendenti”.