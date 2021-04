Nelle ultime ora stanno girando dei sorprendenti rumors in merito alla famiglia reale. Rumors che riguardano anche Harry e Meghan. Stando a quanto riportano molti tabloid britannici, in una riforma pensata dal futuro Sovrano, il principe sarebbe intenzionato a ridurre gli sprechi, di fatto tagliando fuori dalla famiglia reale inglese diversi membri, tra cui anche Harry e Meghan. Nella riforma pensata dal principe Carlo “Rimarranno membri senior di casa Windsor solo Carlo, Camilla, William, Kate e i principini di Cambridge”.

A dirlo è la biografa reale Angela Levin secondo cui la famiglia reale in futuro “abbandonerà i duchi di Sussex”.

Quando Harry e Meghan si sono allontanati dai loro ruoli reali senior, sembrava che si stava per realizzare un enorme cambiamento. In realtà, man mano che ci siamo abituati a vedere i Sussex nella loro nuova vita in California, le cose sono sembrate più come un semplice piccolo cambiamento. Ma ora le cose potrebbero cambiare di nuovo.

Fino ad ora, Harry e Meghan si sono allontanati dalla famiglia reale per “motivi emotivi” ha spiegato Angela Levin. Ma ora -aggiunge- il principe Carlo sembra intenzionato ad apportare importanti cambiamenti alla monarchia e di modificare la famiglia reale. Un modo per mostrare al mondo che è pronto per stare al comando. Idealmente, spiega Levin, “la ditta” dovrebbe essere composta solo da Carlo e la moglie Camilla, il principe William con la moglie Kate Middleton e ovviamente i figli George, Charlotte e Louis.

“Il principe Carlo desiderava da molto tempo abbattere i costi della Corona diminuendo il numero dei membri della famiglia reale. E probabilmente i primi a pagare le conseguenze di tale scelta saranno Harry e Meghan”. “La Regina voleva tenere tutti insieme per motivi sentimentali. Sicuramente, alla sua età non voleva davvero un cambiamento drastico, e penso sia comprensibile”, ha aggiunto Levin, forse riferendosi ad alcuni membri della famiglia reale Beatrice ed Eugenia di Yorkma anche Harry e Meghan.

“Ma lui vuole cambiare e penso che lo farà” conclude la biografa reale.