Sono passati ormai diversi mesi da quando Harry e Meghan hanno detto addio a Londra e si sono trasferiti in California, negli USA. A quanto pare, ora la coppia è pronta a fare il suo debutto sulla tv americana.

Secondo quanto riporta Hola, Harry e Meghan parteciperanno a un programma sulla rete ABC in cui il Time Magazine lancia la sua lista dei 100 personaggi più influenti del pianeta, che include anche Meghan Markle e il marito Harry.

La vera notizia è che la coppia ci andrà come semplici “Harry e Meghan”, senza alcun tipo di titolo reale al seguito. Di “Sussex”, a quanto pare, non ci sarà ombra.

Harry e Meghan, quando li vedremo in tv

A lanciare la notizia e il video è E! News. Lo show, che andrà in onda il 22 settembre prossimo sul canale televisivo ABC, mostrerà la ormai iconica lista dei 100 personaggi più influenti dell’anno.

Questa lista viene solitamente rivelata in un grande evento annuale molto pubblicizzato. Tuttavia, le restrizioni imposte dalla pandemia da Coronavirus impediscono il verificarsi dell’evento dal vivo. Così, si è deciso per lo show in TV.

E! News ha anche scritto, in esclusiva, che Meghan e Harry parteciperanno allo show televisivo.

Nessun titolo nobiliare in mostra

La vera chicca è che saranno presenti solo come “semplici” Harry e Meghan, come sottolinea il video del lancio dello show che non aggiunge alcun titolo reale ai loro semplici nomi.

CORRELATO: Harry e Meghan non ricevono più soldi dal principe Carlo.

Nel video, Meghan Markle e il marito Harry figurano tra tanti altri nomi influenti come l’attrice Sandra Oh, l’attore pakistano Kumail Nanjiani e il musicista John Legend.

Insomma, si tratterà di un vero e proprio show tv con celebrity e super star presenti. La parte musicale sarà affidata a cantanti come The Weeknd, Jennifer Hudson e Halsey.

Time, l’iconica lista dei 100 nomi più influenti dell’anno

Barack Obama, Hillary Clinton, Donald Trump, Vladimir Putin, Oprah Winfrey, Xi Jinping, Angela Merkel, Papa Francesco, George Clooney, Kim Jong-un, Bill Gates, il Dalai Lama, Taylor Swift, LeBron James, Nelson Mandela, Brad Pitt, Tiger Woods o Malala Yousafzai sono solo alcuni dei tanti nomi che questa lista ha lasciato negli ultimi anni.

Apparire in questa lista (scelta esclusivamente dai redattori della rivista settimanale, che pubblica negli Stati Uniti 1923) è un onore e le persone che compaiono sono scelte in quanto hanno cambiato il mondo, indipendentemente dalle conseguenze delle loro azioni.

Questo, a volte, ha causato qualche polemica.

Anche Kate Middleton e William nella lista del Time

Kate e William sono entrati nella lista nel 2011, anno del loro matrimonio che, ricordiamo, ha generato una tendenza mondiale e ha influito in molti modi nella società.

L’anno successivo, Kate Middleton e sorprendentemente anche sua sorella Pippa sono apparse di nuovo nella lista.

Nel 2013 l’effetto Kate non era terminato e la duchessa di Cambridge, incinta del primogenito George, è stata nuovamente inserita nella lista.