Dopo l’apparizione di Halle Berry sul red carpet del gala di apertura dell’Academy Museum a Los Angeles, il suo truccatore, Jorge Monroy, ha svelato alcuni segreti di bellezza dell’attrice.

Dovete sapere che Halle Berry ha fatto la maschera facciale al collagene NanoGold di KNESKO Skin per preparare la sua pelle prima dell’evento.

La maschera utilizza la nanotecnologia polipeptidica, le proprietà curative dell’oro colloidale e del collagene marino “per offrire benefici anti-età tra cui l’aspetto di arrossamento ridotto, infiammazione ridotta e maggiore elasticità”, ha rivelato il team del marchio in una dichiarazione.

La maschera, in tessuto, aiuta anche la pelle a sembrare più tonica, soda e sollevata in modo naturale.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

Meghan Markle ama anche i prodotti firmati Kate Somerville, tra le cui fan ci sono anche le modelle Cara Delevingne e Karlie Kloss.

La crema idratante preferita della duchessa è il Siero Quench firmato Somerville, perfetto per chi ha una pelle secca.

Tra i prodotti low cost usati dalla moglie di Harry c’è anche la crema Nivea Irresistibly Smooth Body Lotion.

In una vecchia intervista con Today, Sarah Jessica Parker ha rivelato il suo amore di lunga data per un prodotto per la cura della pelle a prezzo molto accessibile.

Si tratta della crema La Roche-Posay‘s Toleriane Fluide Soothing Protective Moisturizer.

Lily Collins adora Lancôme Advanced Génifique, un siero di punta del brand francese, tra le cui fan c’è anche la star del cinema Penélope Cruz.

L’attrice ha mostrato in un video come lo applica specificando: “Vado avanti ed è così morbido. Posso già sentire la mia pelle che diventa idratata”.

La pelle radiosa di Jennifer Lopez è merito di un prodotto da 39 dollari della sua nuova linea di bellezza, Jlo Beauty.

Parliamo di That Star Filter Highlighting Complexion Booster, un siero trasparente, che migliora la carnagione, formulato con pigmenti minerali che aumentano la luminosità e vitamina E per offrire un bagliore completo.