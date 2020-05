Karlie Kloss è una delle modelle più popolari del pianeta.

E’ uno degli angeli più popolari di Victoria’s Secret e nel 2018 è diventata la conduttrice della diciassettesima stagione di Project Runway, prendendo il posto di Heidi Klum.

Karlie Kloss viaggia molto per via del suo lavoro di top model e in questi momenti non può fare a meno di uno specifico prodotto.

Parliamo delle Yes to Cucumbers Soothing Hypoallergenic Facial Wipes.

Sono delle salviette ipoallergeniche lenitive al cetriolo low cost. Prezzo: 2,45 euro.

Rinfrescano delicatamente la pelle e rivitalizzare la cute.

Una sinergia di aloe vera, cetriolo biologico e tè verde ricco di antiossidanti.

Eliminano delicatamente sporco, sudore e trucco senza seccare eccessivamente.

Altri prodotti per il démaquillage amati dalle celebrities.

Gwyneth Paltrow è una fan dell’acqua micellare Bioderma Sensibio H20. La definisce:

“Il miglior struccante. Non ha profumo, non secca la pelle e la libera da tutto il trucco con pochi passaggi. Ti lascia una pelle morbida e pulita”.

Struccante amatissimo anche dalla modella Rosie-Huntigton Withley, che alla rivista W ha dichiarato:

“L’ho scoperto nel backstage di una sfilata. Per il mio lavoro, visto che sono sempre molto truccata, ho bisogno di qualcosa di delicato sulla pelle, che rimuova tutte le tracce d’impurità facilmente, e quest’acqua micellare è ottima”.

“In più spesso uso anche una spazzola device, come quelle Clarisonic, per pulire la cute ancora più in profondità”.

Se volete fare una scelta sostenibile, potete struccarvi utilizzando Glov Hydro Démaquillage, il guanto struccante per rimuovere il make up da fondotinta ed eyeliner waterproof.

Può essere utilizzato fino a tre mesi con un risparmio notevole considerando che in media si usano 4-5 dischetti per rimuovere il trucco.

Basta risciacquare il panno e appenderlo ad asciugare tramite il pratico anello all’estremità in un posto non chiuso, meglio ancora se al sole.