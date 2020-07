Halle Berry è un’attrice di successo e attraverso i social ama condividere con i suoi follower i suoi segreti di bellezza.

La star americana, 53 anni, porta avanti uno stile di vita molto sano e ci sono una serie di alimenti che ha escluso dalla sua dieta.

Halle ha parlato delle sue abitudini alimentari in un articolo che lei stessa ha scritto per il sito WomenHealthMag.

“Ho visto in prima persona il profondo potere del cibo e, nel corso della mia vita, ho apportato cambiamenti significativi alla mia dieta per sostenere la mia salute e il mio benessere”, ha scritto.

Halle Berry ha saputo di avere il diabete a 22 anni e da allora ci sono dei cibi che non mangia più. Vediamo quali.

Lo zucchero.

“Quando avevo 19 o 20 anni, proprio prima che mi fosse diagnosticato il diabete, ero un drogata di zucchero completa”.

Ma poi ha dovuto eliminarlo dalla dieta. “Avevo fatto così tanto affidamento sullo zucchero per tutta la mia vita che ho avuto mal di testa e terribili sbalzi d’umore quando ho smesso”.

“In poche settimane, però, ho iniziato a sentirmi meglio. Alla fine, il mio desiderio di mangiare zucchero è completamente scomparso”.

Carboidrati bianchi.

“Ho abbandonato il riso (sì, anche il riso integrale), la pasta e il pane – e non mi sono mai guadata indietro”, ha detto.

“Mentre tagliavo questi carboidrati bianchi dalla mia dieta e imparavo uno stile di vita più cheto, ho iniziato a ridurre ulteriormente i cibi ricchi di carboidrati e scambiarli con alternative a basso contenuto di carboidrati e molti grassi sani”.

Il vino.

Halle Berry ha sempre amato questa bevanda, ma a causa del diabete ha dovuto cercare delle alternative adatte al suo caso.

Alla fine ha scovato un tipo di vino con pochi zuccheri aggiunti e quando vuole berne un bicchiere opta per questo brand, come lei stessa ha spiegato:

“Quando ho scoperto Dry Farm Wines qualche anno fa, sono rimasta incuriosita”.

“I loro vini naturali, biologici e biodinamici non contengono zuccheri o prodotti chimici aggiunti, quindi sono abbastanza zuccherati per essere keto-friendly e non hanno l’alcool della bottiglia media”.