Hailey Bieber è una delle modelle più popolari della nuova generazione di indossatrici di cui fanno parte anche Gigi e Bella Hadid.

Ma c’è anche un altro motivo che ha portato Hailey alla ribalta delle cronache rosa, ovvero il suo matrimonio con la popstar canadese Justin Bieber.

La modella, così come altre colleghe come Kendall Jenner, non ha mai nascosto la sua lotta contro l’acne.

La top model ha rivelato di soffrire di dermatite periorale, una condizione che provoca riacutizzazioni pruriginose simili a eruzioni cutanee sul viso.

Hailey Bieber ha anche elencato alcune cose quotidiane che tendono a scatenare maggiormente i suoi sfoghi, tra cui:

“provare un nuovo prodotto, un prodotto troppo aggressivo, il clima, le maschere e a volte un certo fattore di protezione solare”.

Anche il detersivo per bucato può essere un “enorme innesco di dermatite” per la modella, ha aggiunto.

“Io devo usare sempre detersivi per bucato ipoallergenici / biologici”.

Sebbene la modella non abbia spiegato se stia o meno usando prodotti specifici per curare la sua dermatite, sappiamo che nel suo beauty c’è un siero che adora.

Parliamo di Skinlongevity Long Life Herb della BareMinerals, brand di cui lei stessa è testimonial.

Il prodotto è formulato con estratti vegetali e l’esclusivo ingrediente Long Life Herb che proviene da Okinawa, in Giappone, conosciuta anche come isola di Lunga Vita grazie alla longevità dei suoi abitanti.

Il siero aiuta a contrastare i segni d’invecchiamento e a difendere la cute dai fattori di stress ambientale.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

Uno dei prodotti di usati da Holary Duff in gravidanza è l’olio della linea Campo, ideato appositamente per le smagliature della pancia delle mamme in dolce attesa.

Oprah Winfrey usa la crema idratante Hope in a Jar di Philosophy.

“È senza dubbio la migliore crema idratante che abbia mai avuto e usato”, ha detto nel 2010 la star della tv americana.

Lily Collins è invece una fan di Lancôme Advanced Génifique, un siero di punta del brand francese, tra le cui fan c’è anche la star del cinema Penélope Cruz.