Kate Middleton era presente allo stadio per la finale dell’Europeo 2020, che ha visto sfidarsi la sua nazionale con quella italiana, risultata vittoriosa.

Per l’occasione la Duchessa ha indossato un blazer bianco, con sotto una t-shirt dello stesso colore. Pantaloni neri e, per completare il look, degli orecchini rossi firmati Blaiz, un brand London based.

Il prezzo sul sito de marchio è 77,95 euro e siamo certe che dopo che Kate li ha indossati andranno a ruba, così come tutte le cose sfoggiate dalla duchessa in questi anni.

“Questi lussuosi orecchini con perline rosse a doppia faccia sono stati cuciti a mano in un design a goccia. Realizzato per lobi forati, il perno dell’orecchino è in ottone placcato oro”, si legge sul sito del brand.

Blaiz, un marchio tutto al femminile, è “una celebrazione di voci latinoamericane audaci e vivaci, emergenti”, secondo il suo sito ufficiale.

I singoli pezzi delle sue collezioni dinamiche sono ispirati dai viaggi in Brasile della fondatrice e proprietaria Stephanie Margaronis Mordehachvili.

I proventi di ogni acquisto vanno a “cause utili e a incoraggiare lo sviluppo di talenti e tradizioni in tutto il Sud America”.

Blaiz ha una boutique vicino alla residenza di Kensington Palace dei Cambridge, su King’s Road.

Kate Middleton e il marito William con il cuore a pezzi per la finale degli Europei.

Un epilogo che “spezza il cuore”. Così il principe William, presidente d’onore della Federcalcio inglese (Fa) e secondo in linea di successione al trono britannico, commenta desolato la sconfitta in casa dell’Inghilterra a Wembley nella finale degli Europei con l’Italia

Finale ha cui ha assistito con la consorte e il primogenito George in tribuna, divenuto simbolo di delusione con il suo volto da bambino rattristato dopo il rigore decisivo.

“Abbiamo il cuore spezzato, ma voi potete tenere la testa alta ed essere orgogliosi” di ciò che avete fatto, ha twittato il duca di Cambridge direttamente ai Bianchi di Gareth Southgate.