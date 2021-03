Chi pensa che nel porta trucco della modella Gigi Hadid ci siano solo prodotti di bellezza costosissimi, rimarrà deluso.

Numerose celebrities hanno approfittato del lockdown per rivelare ai loro follower quali creme, sieri, detergenti usano nella loro skincare quotidiana.

La neomamma ha elencato alcuni dei suoi must have durante un video con Vogue, rivelando di essere una fan di lunga data di St Ives Apricot Scrub, così come Cetaphil Daily Face Cleanser per rimuovere il trucco dopo le riprese.

“Per la cura della pelle mi sono sempre recata in farmacia”, dice. “Ho sempre desiderato dei buoni prodotti e non credo che tu debba pagare molto per questo”.

Un altro prodotto conveniente che ama? Lanolips, in particolare il Multi-Balm alla Fragola.

“Lo tampono dove la mia pelle è secca, a volte sulla punta del naso”, ha spiegato.

Gigi ha inaspettatamente svelato anche di usare il dentifricio per seccare i brufoli (rimedio casalingo che non sembra tra i più efficienti, eppure su di lei sembra funzionare).

Sul fronte del trucco la sorella di Bella Hadid ovviamente è una fan di Maybelline, essendo lei stessa ambasciatrice del brand.

La modella usa Charlotte Tilbury Wonderglow Face Primer con Maybelline New York Fit Me Foundation, non senza il correttore Instant Anti Age Eraser, uno dei più venduti in America.

Per completare il suo look, la modella valorizza i suoi occhi con la palette Maybelline Nudes Of New York.

La skincare di Gigi Hadid in gravidanza.

Per prendersi cura della sua pelle durante la dolce attesa la modella ha usato una linea di prodotti naturali, come lei stessa ha svelato.

“Mentre ero incinta, mi sono molto indirizzata verso prodotti puliti e naturali, quindi ho usato un marchio chiamato Oliveda“, ha detto, osservando che i prodotti del marchio sono tutti realizzati con estratto di olivo.