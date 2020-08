Finalmente la linea di cosmetici di Charlotte Tilbury è arrivata anche in Italia.

Sul sito di Sephora è possibile acquistare alcuni dei prodotti firmati da una delle make up artist più celebri del pianeta.

Tra le clienti vip di Charlotte ci sono Meghan Markle, Amal Clooney, Miranda Kerr e Salma Hayek.

Tra i must have della linea merita un posto di rilievo il rossetto Pillow Talk, uno dei più famosi della truccatrice.

Il modello classico, quello rosa chiaro, è uno dei più amati per la sua caratteristica di essere adatto a ogni occasione.

La tinta color carne tendente al rosa dà pienezza alle labbra e allo stesso tempo non risulta mai volgare.

In altre parole potete indossarlo tanto per andare al lavoro quanto per una serata con le amiche.

Perfetto anche per un appuntamento romantico: le vostre labbra saranno esaltate in modo naturale e impeccabile.

Il rossetto contiene estratti antiossidanti di Bixa Orellana ed estratti lenitivi di orchidea levigano, che proteggono e nutrono le labbra.



La rivoluzionaria punta angolare quadrata riproduce la forma di un pennello per labbra per garantire un’applicazione precisa.

I pigmenti luminosi con effetto 3D danno l’illusione di labbra più piene, come illuminate dall’interno.

Pillow talk è disponibile anche nelle nuances Medium e Intense, ma attenzione perché il colore cambia molto e si va verso tonalità più scure.

Altri prodotti must have di Charlotte Tilbury.

Nei mesi scorsi la make up artist ha annunciato ufficialmente il lancio del suo siero Magic Serum Crystal Elixir.

C’è poi la Magic Cream, crema super-idratante e pluripremiata, che lei usava in origine per trasformare l’aspetto spento e stanco delle modelle durante le fashion week.

Il lancio della linea in Italia.

“Sono davvero entusiasta di lanciare le mie collezioni make-up in Italia per la prima volta”, ha dichiarato Charlotte Tilbury.

“Sono sempre stata ispirata dalla bellezza italiana e dalle sue icone beauty anche grazie alla mia lunga esperienza nel mondo della moda”, ha specificato.