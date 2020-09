Gigi Hadid e Zayn Malik sono genitori. La modella, 25 anni, e l’ex One Direction, 27 anni, hanno avuto una bambina. Il nome della piccola non è stato ancora reso noto.

Gigi Hadid è diventata mamma. La lieta notizia è stata annunciata su Twitter da Zain Malik, che ha pubblicato una foto in bianco e nero in cui si vede la mano del cantante che stringe la piccola manina della figlia.

“La nostra piccola è qui – si legge nel post – è in salute e bella. E’ impossibile esprimere in parole come mi sento ora. L’amore che provo per questa creatura va oltre qualsiasi comprensione. Sono grato di fare la sua conoscenza, orgoglioso di chiamarla mia e grato per la vita che avremo assieme”.

Gigi Hadid, a sua volta, ha condiviso un’altra foto sempre in bianco e nero e sempre con Zain Malik che tiene la mano della bimba. La modella ha scritto: “La nostra piccola si è unita a noi questo fine settimana e ha già cambiato il nostro mondo. Siamo così innamorati”.

Gigi e Zain Malik si sono conosciuti nel 2015 ad un party di Victoria’s. Quella stessa sera il cantante la invitò a cena fuori in un ristorante italiano di New York, ‘Gemma’. La loro relazione è stata contrassegnata da alti e bassi ma alla fine è stata consolidata dal nuovo arrivo.

La dieta della modella durante la gravidanza

Gigi Hadid ha deciso di vivere la sua gravidanza lontana dai riflettori. Tuttavia, attraverso diverse foto su Instagram è stato possibile intuire la sua dieta durante la gravidanza.

In uno degli scatti, la Hadid ha mostrato le fragole appena raccolte, poi dei piatti home made.

Si va dal sushi vegetariano a delle cotolette con rucola e pezzi di mozzarella, poi panini di cannella appena sfornati.

La star della moda ha messo da parte il pesce e la carne crudi, così come raccomandato durante la gravidanza.

Questo non le ha però vietato di optare per delle alternative gustose e allo stesso tempo sane.