Gigi Hadid è una delle protagoniste delle passerelle parigine in corso nella capitale francese per la settimana della moda. La top model, seguendo le orme della stilista Victoria Beckham, continua a suggerire segreti di bellezza e abitudini salutari attraverso i social network.

Gigi ha fatto sapere di adorare un piatto messicano, condito con un alimento “healthy”: i semi di zucca. Ricchi di triptofano, un aminoacido che favorisce la produzione di serotonina, (chiamata anche “l’ormone della felicità”) sono noti per la loro capacità di contrastare lo stress e migliorare l’umore. Sono una fonte di magnesio e omega 3, zinco e ferro. Contengono anche fitosteroli. Questi ultimi sono preziosissimi per tenere sotto controllo i valori di colesterolo cattivo (LDL). La quantità giornaliera raccomandata di semi di zucca è di circa 10 grammi, praticamente 1 cucchiaino. Quindi attenzione a non esagerare, sono molto calorici.

Altro “tip” che arriva da Gigi Hadid è un suggerimento per mangiare la piazza senza mettere su troppi chili. Nessun prodotto miracoloso, sia chiaro. Semplicemente un condimento che potrebbe aiutare a trasformare un pezzo di pizza in qualcosa di dietetico. La modella aggiunge alla sua pizza il peperoncino. La capsaicina in esso contenuta potrebbe aiutare a perdere peso, attivando il metabolismo, in particolare attivando gli interruttori molecolari “brucia-grasso”.

Ci sono altri cibi che la sorella di Bella Hadid ama, ovvero l’humus e le carote. C’è poi una salsa piccante al peperoncino che la modella mangiare. Una miscela per la quale sono necessarie 3 tazze di vino bianco o aceto di riso, due di acqua, una spruzzata di salsa di semi di soia, uno spicchio d’aglio tritato, due o tre peperoni tagliati in piccoli dadi e un cucchiaino di zucchero (elemento che non la rende propriamente adatta a chi è a dieta). Bisogna far bollire tutti gli ingredienti per 5-10 minuti. Più a lungo vengono lasciati sul fuoco più densa sarà la salsa. Questo tipo di condimento può essere abbinato a diversi piatti, con il pesce, la carne, il riso o la pasta.