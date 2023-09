George Clooney sembra essere pronto a dire addio alla sua iconica villa sul Lago di Como, dove ha trascorso oltre vent’anni della sua vita. Le ragioni di questa decisione sono state oggetto di dibattito, ma cerchiamo di capirne di più.

George Clooney e Villa Oleandra

Da più di un decennio si è parlato della possibilità che George Clooney vendesse Villa Oleandra, la sua lussuosa residenza situata sulle pittoresche rive del Lago di Como. L’attore e regista ha sempre amato l’Italia e ha fatto della villa il suo rifugio estivo, condividendola con la sua brillante moglie Amal Alamuddin e i loro figli. Tuttavia, sembra che il momento per dire addio a questa splendida dimora sia finalmente arrivato.

Secondo indiscrezioni riportate da Page Six, Clooney ha deciso di mettere in vendita Villa Oleandra a causa della mancanza di privacy che ha sperimentato negli ultimi anni. Nonostante il suo amore per la zona e l’affetto delle persone del luogo, la continua attenzione mediatica e la presenza dei paparazzi hanno reso difficile per lui e la sua famiglia godere appieno della tranquillità della villa.

La Decisione di Clooney

George Clooney avrebbe ricevuto un’offerta significativa per Villa Oleandra e sta prendendo in seria considerazione l’idea di venderla. L’attore ha dichiarato che, se dovesse cedere la proprietà, acquisterebbe una residenza altrove in Italia, in una zona meno accessibile e più tranquilla. Questo suggerisce che il suo amore per l’Italia rimane forte, ma cerca semplicemente un luogo più riservato dove poter trascorrere il suo tempo.

Va notato che Villa Oleandra è stata un luogo molto significativo per George Clooney. È qui che ha incontrato per la prima volta sua moglie Amal nel 2013, un incontro che è stato definito “amore a prima vista.” L’anno successivo, la coppia ha celebrato un matrimonio da favola a Venezia, rafforzando ulteriormente i legami di Clooney con l’Italia.

La Vendita di Villa Oleandra

La villa di George Clooney sul Lago di Como è stata messa in vendita al prezzo di circa 107 milioni di dollari, equivalente a circa 100 milioni di euro. La vendita non sarà pubblicizzata, ma si concluderà quando verrà offerto un prezzo adeguato che rifletta il valore storico e sentimentale della residenza.

In alternativa, Amal Clooney sembra preferire una proprietà più riservata nella Provenza, denominata Domaine du Canadel. Tuttavia, George non ha fretta di vendere Villa Oleandra e prenderà la sua decisione quando riterrà opportuno farlo.