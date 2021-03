Elizabeth Olsen ha rivelato un consiglio che le sorelle maggiori Mary-Kate e Ashley Olsen le hanno dato per gestire la fama. Un consiglio che dovremmo seguire un po’ tutti. Quando le tue sorelle maggiori sono Mary-Kate e Ashley (bambine prodigio della Disney, vere e proprie star e icone di stile) e ti offrono consigli su come affrontare la fame, dovresti prendere decisamente appunti. Dopotutto, dopo anni sotto i riflettori, le due gemelle sono diventate delle esperte nel mantenere privata la loro vita, pur gestendo un impero multimilionario.

In effetti, la loro sorella minore, Elizabeth Olsen, vive ancora secondo una regola che le hanno tramandato prima che diventasse così famosa. Qualche giorno fa è diventato virale su Tik Tok il consiglio che Elizabeth ha ricevuto dalle sorelle maggiori, dopo che l’interprete di WandaVision ne ha parlato durante lo show Fuori dalla telecamera con Sam Jones.

“Penso che ci siano due cose. Una cosa che dicono sempre le mie sorelle, che potrebbe essere stata da mio padre a un certo punto – mio padre, non lo so – è che ‘no’ è una frase completa. E mi piace molto, soprattutto come donna”. Poi la Olsen ha aggiunto: “Puoi semplicemente dire ‘no’, e questo mi piace davvero in tutti gli aspetti della vita”.

Come si legge su Us Weekly, la frase ha catturato l’attenzione anche dell’attrice di Game of Thrones Sophie Turner, che ha ripubblicato la clip nelle sue storie su Instagram, scrivendo: “I love this”.

Il mese scorso, la star di WandaVision ha riconosciuto il suo privilegio di essere la sorella di Mary-Kate e Ashley durante un’intervista con Grazia . “Il nepotismo esiste e ne sono molto consapevole”, ha detto alla rivista. Ma ha aggiunto che non ha mai avuto intenzione di approfittare della fama delle sue sorelle per diventare attrice. “Ho sempre voluto farlo da solo.”