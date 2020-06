Camilla Parker, duchessa di Cornovaglia, è la seconda moglie del principe Carlo.

I due sono convolati a nozze il 9 aprile 2005 a Windsor.

Un’unione che ha ufficializzato una relazione mai interrotta nel tempo, neppure dopo il matrimonio di Carlo con Lady Diana.

Camilla ha ottenuto il plauso dei supporter della royal family e il suo ruolo di moglie consorte è ormai ampiamente accettato.

La dieta di Camilla Parker.

La duchessa di Cornovaglia, 72 anni, porta avanti uno stile di vita sano nella sua tenuta a Highgrove House nel Gloucestershire.

Nella giornata tipo di Camilla non manca molta aria pulita, giardinaggio e pasti abbondanti con prodotti freschi, molti dei quali prodotti nella tenuta di coppia.

I reali hanno le loro galline a Highgrove, quindi non sorprende che le uova fresche siano in cima al menu mattutino della coppia.

Secondo quanto riferito dal figlio di Camilla, Tom Parker-Bowles, sua madre è una grande fan delle uova strapazzate.

Come svelato dalla pagina di Clarence House su Instagram, una delle ricette preferite per il brunch di Charles sono le uova al formaggio.

Per quel che riguarda il pranzo, nel menu di Camilla ci sono cibi organici, questo significa che comprende prettamente prodotti di stagione.

Durante una sua visita a Singapore, la duchessa ha ricordato quanto sia importante mangiare in modo sano e ha detto di assumere quanti più grassi buoni possibili come avocado, pesce e mandorle.

Durante un incontro per il lancio della Royal Osteoporosis Society a Londra, Camilla ha criticato le diete che non includono latticini, presentandosi come più salutati. Dunque, lei stessa li consuma.

Per quel che riguarda la cena, l’ex chef reale, Carolyn Robb, ha svelato qualche abitudine della coppia:

“Erano sempre molto parsimoniosi ed economici. Se avessimo fatto un agnello arrosto e ci fossero stati degli avanzi, probabilmente saremmo andati a preparare una shepherd’s pie la notte successiva”.

Sempre Tom ha rivelato che sua madre amava cucinare pollo, bistecche, cottage pie e salmone al forno.

Quanto allo spuntino, Camilla Parker ama mangiare i piselli crudi. Durante una visita a Slough, in Inghilterra, la duchessa ha detto:

“Ti dico quello che mi piace davvero: mangiare piselli direttamente dal giardino. Se li prendi dal baccello sono deliziosi e davvero dolci”. (Fonte: Hello!).