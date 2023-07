Daniel Craig sotto accusa: “Non si è alzato per salutare Kate Middleton”

Alla finale di Wimbledon Kate Middleton si è fermata a fare una chiacchierata informale con Daniel Craig e la moglie Rachel Weisz, seduti nell’esclusivo Royal Box. L’attore, 5 volte James Bond al cinema, ha salutato la principessa del Galles, tenendole calorosamente la mano. Questo non è piaciuto a tutti i royal expert. Richard Eden del Daily Mail ha criticato l’attore e l’attrice in un post su Instagram.

“Questa fotografia mi mette a disagio”, ha scritto Eden. “Anche se potrebbe non esserci stato spazio per Rachel Weisz o Daniel Craig per inchinarsi, non avrebbero dovuto almeno alzarsi in piedi per salutare la principessa del Galles? Craig avrebbe potuto persino impazzire e togliersi gli occhiali da sole”.

Secondo il sito web della famiglia reale: “Non ci sono codici di comportamento obbligatori quando si incontra la regina o un membro della famiglia reale, ma molte persone desiderano osservare le forme tradizionali. Per gli uomini, questo è un inchino del collo (solo dalla testa) mentre le donne fanno un piccolo inchino. Altre persone preferiscono semplicemente stringere la mano nel solito modo”.

Craig è stato nominato Compagno dell’Ordine di San Michele e San Giorgio, proprio come la spia immaginaria che interpreta sullo schermo e ha accolto i membri della famiglia reale sui set dei film di Bond. Nel 2012, l’attore ha recitato accanto alla regina Elisabetta in una clip trasmessa durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra.

La principessa Kate, nel suo ruolo di protettrice dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ha poi consegnato i trofei ai vincitori durante il fine settimana. Entrambi i giocatori della finale maschile, il vincitore Carlos Alcaraz e il secondo classificato Novak Djokovic, si sono fermati per inchinarsi verso la reale prima di ritirare i loro trofei: ma è stata una scelta personale.