Ciclo mestruale, nella seconda fase donne più generose

Nella seconda fase del ciclo mestruale le donne tenderebbero a essere più generose con gli amici e il partner. Non si tratta di una questione caratteriale, ma fisiologica. Lo evidenzia un articolo pubblicato sulla rivista Psychoneuroendocrinology. I ricercatori hanno studiato gli ormoni delle donne e hanno scoperto che un aumento del progesterone e un basso estradiolo nella seconda fase del ciclo corrispondevano a un comportamento tendenzialmente più generoso.

Questa combinazione di ormoni si verifica durante la fase luteale, le due settimane dopo l’ovulazione, quando il corpo di una donna si prepara per una potenziale gravidanza. Gli esperti dell’Università Heinrich Heine di Dusseldorf, in Germania, hanno suggerito che le donne si sono evolute per essere più pro-sociali, per “prendersi cura e fare amicizia”, in questa fase per rafforzare il loro entourage in vista della potenziale gravidanza.

L’aumento del progesterone in questa fase del ciclo mestruale aumenterebbe il “comportamento pro-sociale proattivo e non richiesto”, con “aiuto, supporto e protezione” reciproci che aumenterebbero le sue possibilità di sopravvivenza. Ma attenzione, tale generosità non si è estesa agli estranei, bensì alle persone più prossime, che ispirano fiducia. Questo potrebbe essere il caso di amici e parenti, partner in testa.

Come è stato svolto lo studio.

Gli psicologi hanno studiato 129 donne di età compresa tra 18 e 36 anni che non utilizzavano contraccettivi ormonali e che avevano cicli mestruali regolari. E stato affidato loro un compito in cui dovevano scegliere se ricevere ricompense egoistiche elevate a vantaggio di se stesse o ricompense inferiori per se stesse con invece ricompense per altre persone terze. Nel mentre sono stati prelevati campioni di saliva da ciascuna delle partecipanti e testati per le quantità di diversi ormoni che contenevano. L’articolo affermava: “Con livelli aumentati di progesterone e livelli ridotti di estradiolo, le partecipanti tendevano ad essere più generose nei confronti degli altri socialmente vicini”. Fonte: Daily Mail. Foto di iirliinnaa da Pixabay.