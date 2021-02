La principessa Grace Kelly aveva dei suoi prodotti di riferimento e uno di questi era un lipstick rosso corallo firmato Estée Lauder, sua grande amica.

La nuance “Portofino Coral” amata dalla diva hollywoodiana esiste ancora, ma è stata sostituita dalla variante “Defiance Coral”. (Prezzo: 32,99 da Douglas).

Il tono sgargiante di questo rossetto sarebbe perfetto anche sulle labbra della nipote di Grace, Charlotte Casiraghi.

La figlia di Carolina di Monaco negli ultimi anni ha virato verso un make up molto naturale e poco appariscente, ma in passato non ha mai disdegnato il lipstick rosso sulle labbra.

Della skincare della monegasca si sa davvero ben poco, considerando la riservatezza per la sua sfera privata, che ha difeso senza mezzi termini sin dalla giovane età.

Tuttavia, siamo riuscite a scovare un’intervista del 2014 con Vogue durante la quale la nipote di Grace Kelly ha svelato qualche dettaglio sui prodotti di bellezza da lei amati.

Tra questi c’è l’olio di magnolia del brand Leonor Greyl, da usare sia per il viso che per il corpo.

Il prodotto è caratterizzato da una fragranza di note floreali e muschiate di magnolia.

Ricco di provitamina A e olio botanici, l’olio è formulato per neutralizzare e prevenire la pelle secca e lenirla dopo l’esposizione al sole.

Charlotte Casiraghi nuova ambasciatrice e portavoce Chanel.

La monegasca è la protagonista della campagna per la collezione Ready-to-Wear Primavera-Estate 2021, creata dalla stilista della maison, Virginie Viard.

Charlotte è anche la promotrice di un nuovo progetto della maison, Les Rendez-vous littéraires rue Cambon, una serie di incontri iniziati lo scorso 26 gennaio, che coinvolgono artisti e personalità vicine alla maison.

L’obiettivo è quello di analizzare nel profondo l’amore di mademoiselle Coco per la lettura e l’arte.