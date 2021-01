Per avere una pelle al top non ci sono magie o prodotti prodigiosi. Una cute sana rispecchia uno stile di vita sano.

Esistono però degli alleati di bellezza che possono dare un risultato ottimo rispetto alle nostre aspettative e noi ve ne consigliamo uno che vale la pena di provare.

Parliamo del detergente viso CeraVe, una lozione non schiumosa che deterge e idrata la pelle, proteggendola.

E’ stato formulato con 3 ceramidi essenziali, che aiutano a rinforzare la barriera cutanea e a trattenere l’idratazione della pelle e l’acido ialuronico.

Il prodotto utilizza la tecnologia di rilascio MVE (Multivesicular Emulsion) per garantire nutrimento alla pelle durante tutto il giorno e anche tutta la notte.

Chi ha la pelle grassa può provare la variante ad hoc, con niacinamide, che aiuta a ripristinare la barriera cutanea e ne migliora l’aspetto.

Il detergente a base di gel è ottimo per iniziare qualsiasi routine skincare su pelli da normali a grasse.

Altri prodotti per la pelle da provare.

Se avete problemi di eccesso di sebo, vi consigliamo Gel Oil Free Moisturizer della Miamo. Si presenta come un siero gelatinoso e i suoi effetti ci hanno stupito.

Vi abbiamo parlato anche di un altro siero che sta andando a ruba sul mercato, ovvero il Magic Serum Crystal Elixir di Charlotte Tilbury. Il prodotto, che costa 60 sterline, vanta un’elegante formula che promette una pelle impeccabile.

Uno dei prodotti low cost amati da Julia Roberts e Victoria Beckham è Weleda Skin Food.

“L’ho messa sulle mie mani dopo aver lavato i piatti e ho finito per metterla su gomiti e piedi”, aveva raccontato Julia a InStyle.

Victoria Beckham ha detto a Into the Gloss: “Quello che mi piace è che non è particolarmente costosa e puoi trovarla ovunque”.

“La formula è così densa e burrosa. Quando mi abbronzo, la mescolo con olio di cocco, lo stesso che usi per cucinare, e copro tutto il mio corpo”.

Foto di Irina Gromovataya da Pixabay.