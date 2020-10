Se anche voi avete apprezzato l’ultimo look di Charlotte Casiraghi all’Opéra Garnier di Monaco in occasione della consegna del premio Fondazione Prince Pierre, abbiamo buone notizie per voi.

Per quell’evento la monegasca ha indossato un abito leopardato firmato Saint Laurent, abbinato a delle scarpe con tacco nere.

Noi abbiamo scovato un modello del brand Mango, sempre a fantasia leopardata, per ricreare un outfit simile a quello di Charlotte Casiraghi.

Il vestito è in tessuto fluido, corto, con dettagli plissettati. Il collo è stondato e le maniche lunghe con i polsini abbottonati. Ha anche una cintura staccabile. Prezzo: 39,99 euro.

E’ un capo etichettato come “Committed”, ovvero un prodotto realizzato con fibre e/o processi di produzione sostenibile, riducendo così l’impatto ambientale.

Potete abbinare l’abito a degli stivali bassi neri sportivi, oppure a delle scarpe décolleté nere. O ancora via libera a un paio di stivali marroni sempre con tacco stile Nero Giardini.

Quale che sia la vostra scelta, vi consigliamo di non esagerare con il resto dell’oufit, perché aggiungere ulteriori dettagli al look metterebbe in secondo piano la fantasia leopardata.

Per quel che riguarda le calze, meglio optare per la tinta unica. Aggiungere un’altra fantasia potrebbe creare contrasto con l’animalier.

Altri capi leopardati per la stagione.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un cappotto leopardato firmato Stradivarius.

Il pudding può essere abbinato a dei leggings sportivi per un look casual, ma anche a degli abiti più eleganti.

Essendo un capo già impegnativo dal punto di vista della fantasia, consigliamo di abbinarlo a un look total black o comunque non troppo colorati.

Altre stampe animalier.

Se non ne potete più del leopardato e volete provare un’altra fantasia animalier, via libero allo zebrato.

Nei mesi scorsi abbiamo dedicato un articolo a questo abito firmato Mango.

Lunghezza midi, scampanato con scollo a V incrociato e manica lunghe a palloncino.