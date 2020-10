Inutile dire che il mio conto in banca mi ha ringraziato. Se stai pensando a un ritocco alle labbra, ascolta qui. Prova prima un prodotto che per quanto mi riguarda […]

Se anche voi avete amato la serie “Emily in Paris” vi consigliamo una palette di rossetti per ricreare il make up di Lily Collins. Parliamo de “La Palette Les […]