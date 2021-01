Capelli secchi, Priyanka Chopra usa questa maschera Kiehl’s per nutrirli

La star del cinema indiano Priyanka Chopra si prende cura della sua chioma in modo molto impegnativo.

“Faccio due o tre shoots al giorno e ogni mattina i miei capelli vengono spettinati via, quindi hanno davvero bisogno di essere curati”, ha detto l’attrice a Into the Gloss nel 2015.

“Ogni settimana, provo a fare una maschera condizionante come Kiehl’s Olive Fruit Oil Deeply Repairative Hair Pak. Hanno fantastiche maschere idratanti e le uso tutte le volte che ricordo”, ha specificato.

La maschera Kiehl’s cui fa riferimento l’attrice contiene olio di avocado, estratto di limone e olio di oliva.

Restituisce un aspetto sano e luminoso anche ai capelli più danneggiati, secchi e aridi.

Va applicata uniformemente sulle lunghezze, poi bisogna massaggiare delicatamente e lasciare in posa per 10-15 minuti. Infine risciacquare abbondantemente con acqua tiepida.

Altri segreti di bellezza di Priyanka Chopra per capelli al top.

Anche se non segue una dieta specifica, la star ha detto: “Quello che cerco di fare è mangiare molta verdura e assicurarmi di assumere molto ferro. Penso che sia molto importante per la tua pelle e per i tuoi capelli”.

Per la cura della chioma, Priyanka Chopra si affida anche all’olio di cocco fin da quando era più piccola.

“L’olio di cocco è salutare per il cuoio capelluto e la crescita dei capelli, rendendoli più lunghi e più forti”, ha detto a Vogue nel 2017.

Priyanka Chopra è anche una fan dei tagli “curativi” per ravvivare la chioma.

“Ogni volta che ho le doppie punte, cerco di fare un taglio veloce per mantenere i miei capelli sani in modo che continuino a crescere”, ha detto nella sua intervista ELLE.

L’attrice non nega di lavare i capelli frequentemente, arrivando anche a fare uno shampoo quotidiano.

“Mi piace lavarmi i capelli ogni giorno o ogni due giorni, almeno. Penso che sia molto importante assicurarsi che i tuoi capelli siano ben curati, idratati, nutriti, proprio come il corpo”, ha detto a Elle.