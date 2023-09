Brigitte Macron e la regina Camilla alleate: lanciano un premio letterario

Brigitte Macron e la regina Camilla insieme per la cultura. La first lady francese e la neo sovrana sono insieme a Parigi, dove i reali britannici sono in visita. Le due si sono recate questa mattina alla Biblioteca Nazionale di Francia (Bnf), epicentro della cultura e tra i luoghi più belli della capitale francese, per presentare un nuovo premio letterario franco-britannico che verrà assegnato per la prima volta il prossimo anno.

“Un giorno senza leggere, per la Regina, come anche per me non può esistere”, ha dichiarato Brigitte Macron, accogliendo Camilla nei saloni della Biblioteca Nazionale di Francia (sito Richelieu) riaperta lo scorso anno al pubblico dopo un lungo restauro.

“Abbiamo in comune l’amore dei libri – ha proseguito Brigitte Macron – il gusto della lettura e la volontà di trasmettere la nostra passione. Lei, Camilla, attraverso il suo club di lettura The Queens Reading room, accessibile a tutti on-line e io con la mia carriera di insegnante che proseguo oggi negli istituti per l’impiego in diverse città di Francia. Insegno la cultura letteraria generale”.

Esprimendosi in parte anche in lingua francese nella splendida Salle Ovale – noto come il ‘Paradiso Ovale’ da 20.000 volumi della Bnf – la regina Camilla ha ringraziato per la “magnifica” accoglienza in Francia e ha poi reso omaggio alla letteratura. “Ho già voglia di leggere i libri premiati il prossimo anno”, ha commentato.

Togliendosi metaforicamente un sassolino dalla scarpa, la moglie di re Carlo ha aggiunto: “Spero che che questo premio franco-britannico possa dimostrare che Victor Hugo è stato in qualche modo ingiusto nei nostri confronti quando disse che l’Inghilterra ha pochi libri. Anche se è vero che apprezziamo davvero la Bibbia e Shakespeare, vi assicuro che ne abbiamo molti più di due”. La visita alla Bnf è avvenuta nel quadro della visita di Stato in Francia di Carlo III e Camilla. Tra gli autori presenti oggi nella Salle Ovale, Ken Follett, Pascal Ory et Hervé Letellier. FONTE ANSA.