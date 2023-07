Età, vita e carriera di Brigitte Bardot, affascinante e poliedrica icona del cinema francese che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’intrattenimento e dell’attivismo. Dai suoi esordi come ballerina di danza classica al ruolo di modella e attrice, fino alla sua transizione come cantante e ardente attivista per i diritti degli animali, Brigitte Bardot ha affrontato diverse sfaccettature della vita con passione e determinazione.

Età di Brigitte Bardot

Nata il 28 settembre 1934 (età 88 anni) da Louis Bardot e Anne-Marie Mucel, Brigitte cresce con un’educazione rigorosa insieme alla sorella Marie-Jeanne. Fin da giovane, si dedica alla danza, iscrivendosi al Conservatorio di Parigi a soli 15 anni. Questo primo passo segna l’inizio di una straordinaria carriera.

La sua bellezza fuori dagli schemi attira l’attenzione come modella, e presto diventa la mascotte della rivista Elle. Il suo stile impalpabile e la celebre frangetta diventano un autentico trend, mentre il suo broncio è diventato leggendario, contribuendo a trasformarla in una vera e propria sex symbol.

L’Ascesa come Attrice e Cantante

Brigitte Bardot fa il suo debutto sul grande schermo nel 1952 con il film “Le Trou normand” e prosegue con “Marina ragazza senza veli”. Le sue apparizioni a Cannes e le audaci foto in bikini e persino topless rivoluzionano il concetto di emancipazione femminile.

Nel corso degli anni Cinquanta, la sua carriera cinematografica fiorisce con ruoli romantici e storici, mentre la sua avvenenza e il suo sex appeal attirano l’attenzione a livello internazionale. Tuttavia, la sua transizione verso ruoli più impegnati dimostra il suo talento e la sua versatilità come attrice.

Nel 1960, il film “La verità”, diretto da Henri-Georges Clouzot, la mette ulteriormente in luce, ma anche emotivamente la mette a dura prova, portandola ad affrontare momenti difficili e tentativi di suicidio. Nonostante le sfide, il suo fascino e il suo talento rimangono indiscussi.

Parallelamente alla carriera di attrice, Brigitte Bardot si avvicina alla musica, incidendo album e singoli. La sua collaborazione con Serge Gainsbourg dà vita a canzoni indimenticabili come “Bonnie and Clyde” e “Je t’aime … moi non plus”, esprimendo una sensibilità artistica unica.

Il suo impegno da Attivista per i Diritti degli Animali

Dopo aver raggiunto il successo nel mondo del cinema e della musica, Brigitte Bardot decide di dedicarsi a una causa che le sta particolarmente a cuore: i diritti degli animali. Nel 1986, fonda la “Fondazione Brigitte Bardot per il Benessere e la Protezione degli Animali”, vendendo gioielli ed effetti personali per finanziarla.

La sua passione per gli animali la porta a sostenere diverse iniziative, compresa la protezione marina con l’imbarcazione a suo nome. Durante il corso degli anni, continua a lottare per la tutela degli animali e partecipa attivamente a trasmissioni televisive per sensibilizzare il pubblico sul tema.

Vita privata, marito e figli di Brigitte Bardot

Brigitte Bardot ha vissuto diverse esperienze matrimoniali durante la sua vita. Nel 1952, a soli 18 anni, si sposò con il regista Roger Vadim, che all’epoca aveva 22 anni. La coppia era giovane e innamorata, ma la loro unione terminò con un divorzio nel 1957.

Successivamente, nel 1959, Brigitte si sposò con l’attore francese Jacques Charrier, dal quale ebbe un figlio di nome Nicolas-Jacques Charrier. Anche questo matrimonio ebbe una fine tormentata, con il divorzio avvenuto nel 1962.

Nel 1966, Brigitte sposò il magnate tedesco Gunter Sachs, ma purtroppo anche questa unione terminò con un divorzio nel 1969. Nonostante i fallimenti dei suoi matrimoni precedenti, Brigitte Bardot non ha mai smesso di cercare l’amore e la felicità.

L’attrice ha avuto un figlio di nome Nicolas-Jacques Charrier, nato nel 1960 dal suo secondo matrimonio con Jacques Charrier. Nicolas-Jacques ha intrapreso la carriera di attore e scrittore, ma ha mantenuto una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata, cercando di proteggere la sua privacy nonostante il nome famoso della madre.

Per quanto riguarda gli altri rapporti sentimentali di Brigitte, come le storie con Gilbert Bécaud, Raf Vallone, Serge Gainsbourg e altri, non si sono tradotti in figli riconosciuti pubblicamente.

La pressione dei media

Durante gli anni d’oro della sua carriera, Brigitte viveva sotto il costante scrutino dei media e dei paparazzi, il che causò enormi problemi e turbamenti nella sua vita. Le pressioni della fama portarono Brigitte a passare attraverso momenti difficili e tentativi di suicidio alla fine degli anni Cinquanta e all’inizio degli anni Sessanta.

Tuttavia, Brigitte ha dimostrato di avere una forza interiore straordinaria, superando le avversità e trovando il coraggio di perseguire i suoi interessi e le sue passioni.

FOTO: ansa