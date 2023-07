I capricci di Brad Pitt nella gestione dell’azienda vinicola di famiglia

Brad Pitt è stato definito un “bambino petulante” dall’ex società di investimenti di Angelina Jolie durante la battaglia legale per la gestione dell’azienda vinicola Château Miraval, il vigneto nel sud della Francia di cui la coppia ha acquistato una quota di controllo nel 2008. L’ex società di Jolie, Nouvel, ha dichiarato in un nuovo deposito giudiziario ottenuto da People che Pitt “è stato impegnato in una campagna vendicativa per dominare e saccheggiare l’attività vinicola che la coppia aveva costruito e posseduto insieme”.

Gli avvocati di Nouvel hanno scritto che la società di investimento di Pitt, Mondo Bongo, detiene lo stesso 50% di proprietà di Château Miraval di Nouvel. Quindi, scrivono, “in qualità di co-proprietario, Pitt gode esattamente degli stessi diritti e doveri di Nouvel: niente di più, niente di meno”. Tuttavia, il deposito afferma che “seguendo una sceneggiatura che potrebbe essere recitata a Hollywood ma non in un tribunale, Pitt e i suoi co-cospiratori si sono impegnati in azioni sempre più oltraggiose per mantenere il controllo su Château Miraval e danneggiare Nouvel privando Château Miraval del suo risorse”.

“Infuriato per il fatto che Jolie abbia venduto Nouvel a Stoli piuttosto che a lui, Pitt si è comportato come un bambino petulante, rifiutandosi di trattare Nouvel come un partner alla pari negli affari”, si legge nella nuova dichiarazione. Ma una fonte vicina a Pitt ha detto al sito americano: “Brad ha costruito questa attività con Angelina per la loro famiglia e lei l’ha venduta alle sue spalle. Vuole mantenere l’attività e continuare a farla crescere”.

Pitt e Jolie si sono sposati proprio a Château Miraval nel 2014. Lei ha chiesto il divorzio nel 2016 e sono stati dichiarati legalmente single nel 2019. I termini del loro accordo di affidamento sono ancora in corso. Insieme hanno sei figli: Maddox, 21, Pax, 19, Zahara, 18, Shiloh, 17, e i gemelli Vivienne e Knox, che compiono 15 anni mercoledì. (Fonte: People).