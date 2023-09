Benji Mascolo: “Sono quasi morto di overdose”

Benji Mascolo si confessa in una lunga intervista con Luca Casadei, autore del podcast di successo “One More Time“. Il cantante ha parlato della sua vita turbolenta in California, dove ha sperimentato numerosi tipi di droghe, al punto da essere arrivato a mettere in pericolo la sua vita. Dopo l’addio alla fidanzata Bella Thorne, è andato a vivere in un hotel e da lì è iniziata quella che può essere considerata una sorta di discesa agli inferi.

L’apice lo ha raggiunto quando si è recato a casa dell’attrice, invadendo la sua proprietà privata e spogliandosi prima di arrivare davanti a lei, nella sua camera. “Penso di aver toccato il punto più basso della mia vita. Ero strafatto e non dormivo da una settimana”, ha detto Mascolo. Thorne, pur urlando contro di lui, non ha chiamato la polizia e Benji, per questa sorta di favore, ha voluto ringraziarla.

Dopo essere andato via da quella casa, Benji ha camminato nudo per le colline di Malibu. Si è fermato in un parco, non aveva neanche le scarpe, così come i soldi per tornare in hotel. Dopo essere stato maltrattato da alcune persone alle quali aveva chiesto aiuto, è stato soccorso da una coppia, che gli ha donato delle scarpe e ha chiamato un Uber. “Provo una vergogna per la bassezza cui ero arrivato”. “Ero uno schifo dentro e fuori”.

Dopo quell’episodio, il cantante è stato riportato in Italia dal fratello. Da lì ha deciso di disintossicarsi dalla droga e dall’alcol. Un percorso che lo ha portato a essere sobrio dal 2022. “È dal 19 giugno 2022 che sono sobrio. Scelta azzeccata”. E sul suo ex compagno di duo, Fede, Benji spera di tornare a lavorare con quello che è stato prima un amico e poi un fratello. “Lui è una persona speciale – confessa – e gli devo tantissimo. Senza di lui non sarei dove sono oggi, gli voglio un bene dell’anima, anche se abbiamo litigato”.