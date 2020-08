Beatrice di York e il neo marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno trascorso parte delle loro vacanze estive ad Amalfi, luogo di punta della costiera.

La coppia è convolata a nozze lo scorso 17 luglio e dunque potrebbe essersi trattato di una luna di miele vera e propria.

Insieme alla principessa e all’imprenditore c’era anche Wolfie, figlio di Edoardo, nato da una precedente relazione con ara Huang, architetto di origini cinesi.

In una delle sue uscite in spiaggia la nipote della regina ha indossato un grazioso abito da spiaggia rosa di Topshop, abbinato a un paio di espadrillas Zara in stile Chanel.

Il Topshop “Ditsy Smock Dress” al momento non è più disponibile, ma pensate che costava solo 15 euro, un prezzo davvero alla portata di tutti.

Le nozze di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi.

Gli sposi sono convolati a nozze nella Royal Chapel of All Saints del castello di Windsor alla presenza di Elisabetta II, 94 anni, del 99enne principe consorte Filippo, dei suoi genitori (Andrea e Sarah Ferguson), dei familiari più stretti.

Per l’occasione la sorella di Eugenia ha indossato un vestito firmato Norman Hartnell, appartenuto proprio a sua nonna.

“Sua maestà” ha sfoggiato il capo per una cena di stato in onore dell’allora presidente italiano Giovanni Gronchi presso l’ambasciata britannica a Roma il 4 maggio 1961.

Forse un omaggio alle origini italiane della sposo. Singolare anche la scelta delle scarpe della sposa, un modello di Valentino già sfoggiato in altre occasioni.

“Edo è senza dubbio uno dei migliori papà, è così coinvolto e Beatrice sta già dimostrando di essere una fantastica matrigna”, ha riferito un’amica della coppia.

Un altro amico di famiglia ha detto che Edo e Dara si erano separati sei mesi prima che lui si incontrasse con Beatrice nell’ottobre 2018.

Ben prima delle nozze Dara aveva dichiarato a MailOnline: “Desidero il meglio per Edo e Beatrice e non vedo l’ora di unire le nostre famiglie”.