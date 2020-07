La principessa Beatrice di York si è sposata con il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi. Il matrimonio è stato celebrato con una cerimonia segreta al castello di Windsor.

Le nozze si sono tenute nella Royal Chapel of All Saints, nel parco della casa della Royal Lodge, nel Windsor Great Park.

La regina Elisabetta, 94 anni, e il principe Filippo, 99, erano entrambi presenti alla cerimonia.

Resta l’incertezza sulla presenza del padre della sposa, il principe Andrea, travolto dallo scandalo Epstein.

I neo sposi sarebbero dovuto convolare a nozze nel St James’s Palace il 29 marzo, ma i piani sono stati rinviati a causa dell’emergenza coronavirus.

La coppia ha iniziato a frequentarsi nell’ottobre 2018 e hanno ufficializzato il loro fidanzamento lo scorso settembre.

“Siamo estremamente felici di poter condividere la notizie del nostro recente fidanzamento”, avevano spiegato i due.

Chi è Edoardo Mapelli Mozzi.

Edoardo è figlio dell’ex sciatore olimpico Alessandro Mapelli Mozzi e Nikki Shale. E’ un imprenditore che opera tra Londra e New York nel settore immobiliare di lusso.

Il neo sposo è già padre di un figlio, Christopher, nato dalla relazione con la sua ex compagna Dara Huang.

“Edo è senza dubbio uno dei migliori papà, è così coinvolto e Beatrice sta già dimostrando di essere una fantastica matrigna”, aveva detto una fonte vicina alla principessa alla rivista People.

Beatrice di York ed Edoardo sono amici da anni e lei avrebbe anche partecipato anche ai funerali del patrigno di Edoardo, Christopher Shale.

Shale è morto a causa di un infarto a Glastonbury nel 2011 ed era amico intimo di David Cameron.

La nipote della regina Elisabetta si è preparata al meglio per il matrimonio seguendo una dieta sana per arrivare in forma al grande giorno.

Dietro la trasformazione fisica di Beatrice e anche della sorella Eugenia c’è una persona specifica: la loro amica nutrizionista Gabriela Peacock.