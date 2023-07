Annalisa spiega il senso della sua canzone Mon Amour

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair Annalisa ha spiegato il senso della sua canzone di successo “Mon Amour”. Il ritornello canta: “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me”. L’artista ha detto in proposito: “È una scena che racconta di quando, dopo una delusione, provi a stravolgere le tue abitudini, ti butti, sperimenti, e poi alla fine riparti. Io ho sempre fatto così: momenti di grande impegno, poi grandi delusioni, autoanalisi, ricerca e ricostruzione. È un ciclo che si ripete da sempre”.

Nel brano si parla di fluidità. “Sì, il messaggio è un concetto semplicissimo: la libertà. Se c’è una cosa che deve essere vissuta liberamente è proprio la sfera delle relazioni, dell’amore e della sessualità”. Alla domanda: “Hai mai baciato una lei?”, Annalisa ha risposto: “Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare. Dopo la sperimentazione? “Mi sono sempre piaciuti i maschi”. Si è sentita sempre libera nella sua vita? “Sempre. Non mi sono mai piaciute le etichette, non mi sono mai frenata, ho sempre vissuto le relazioni in modo istintivo. L’istinto è la cosa fondamentale: ti porta dove sei tu, fine”.

Il matrimonio di Annalisa e Francesco

Nelle scorse settimane Annalisa ha sposato in chiesa il suo fidanzato, Francesco Muglia. “L’ho conosciuto due anni fa a un evento di Costa Crociere dove lavora. È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare”. Sul loro rapporto di coppia: “(…) io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza”.