Angelina Jolie ha dimostrato che puoi essere chic e sofisticata anche indossando una mascherina. Il 2020 è un anno strano. In tutto il mondo, in piena pandemia da Coronavirus, ci sono persone che mettono in discussione la scienza e scelgono di non indossare la mascherina.

Questo non ha senso per ovvie ragioni, ma soprattutto perché indossare una mascherina non è particolarmente difficile o costoso.

Angelina Jolie ha dimostrato che non c’è davvero motivo di non indossare una mascherina, anche se indossi un abito da 6mila dollari di The Row. In giro per Los Angeles, l’attrice e produttrice ha sfoggiato, insieme all’abito, una mascherina da 5 dollari di Everlane. E’ probabilmente l’accessorio più economico che Angelina Jolie abbia mai indossato negli ultimi anni, e di gran lunga il più importante.

Le maschere per il viso di Everlane sono disponibili in diversi colori e stampe. Puoi acquistarle in confezioni da 3 e vengono 16 euro.

Scegliendo le mascherine Everlane, inoltre, non solo proteggerai te stesso e gli altri ma sarai di aiuto all’umanità. Per ogni confezione di mascherine venduta, il 10% viene donato all’ACLU, organizzazione non governativa orientata a difendere i diritti civili e le libertà individuali negli Stati Uniti.

Questo probabilmente spiega perché, tra tutte le maschere in tessuto sul mercato, Angelina Jolie abbia scelto proprio questa. Non solo sono bellissime, ma danno anche una mano.

E se la indossa lei e riesce ad apparire glamour, perché non farlo anche tu? Potresti fare come Angelina e abbinare la tua mascherina a un bellissimo vestito estivo, come quello in misto lino di H&M che si ispira allo stile di Meghan Markle.

Oppure, potresti acquistarne una lilla e abbinarla ad un vestitino dello stesso colore, per un romanticissimo effetto ton sur ton. Dopotutto, il lilla è il colore dell’estate 2020, le hai già viste le nostre proposte?