Nel guardaroba dell’estate 2020 non può mancare almeno un capo di colore lilla. Lo sa bene anche H&M, che ha presentato una mini collezione dedicata a questo colore pastello vero trend di stagione.

Il lilla ha visto un vero e proprio revival. Per le appassionate della moda dei primi anni 2000, che ha visto il lilla come vero protagonista, ci sono buone notizie: questo colore pastello è tornato di moda.

Se anche tu non vuoi lasciarti sfuggire questo nuovo trend, H&M ti viene incontro. Il marchio di moda low cost ha dedicato una mini collezione al colore della lavanda, così che potrai sfoggiarlo senza prosciugare necessariamente il tuo portafoglio.

Nel sito di H&M puoi dare uno sguardo alla sezione dedicata, ma se non hai troppo tempo da perdere, noi ti suggeriamo 3 vestiti color lilla proposti da H&M che non dovresti davvero farti scappare.

CORRELATO: Questo abito in cotone di H&M è morbido e comodo, perfetto per l’estate.

Il primo capo che ti consigliamo di tenere d’occhio è un abito corto con maniche a palloncino (altro trend di stagione). Si tratta di un abito in tessuto, con scollo squadrato, elastico sottile sulle spalle e corpetto con smock. Cucitura in vita e gonna leggermente svasata, questo vestito è perfetto con un sandalo flat e una scarpa con tacco e ti accompagnerà nelle romantiche sere d’estate. Altro pezzo forte di questo abito? Sicuramente il prezzo. E’ infatti in vendita su H&M a soli € 9,99.

CORTESIA H&M

Il secondo abito che ti segnaliamo è un vaporoso e fresco vestito a doppio strato in tessuto di cotone goffrato. Lungo fino al polpaccio, ha lo scollo arrotondato e spalline sottili regolabili. Questo vestitino ti assicura glamour e freschezza. € 24,99 sul sito.

CORTESIA H&M

Il terzo capo lilla che non dovresti farti sfuggire è una tutina corta. Perfetta per i pomeriggi d’estate, questa tuta corta in jersey con corpetto a smock è fashion e casual. Bordino a volant in alto, spalline sottili e regolabili. Cucitura con cintura staccabile da annodare in vita. Gamba corta e leggermente ampia. Anche in questo caso il prezzo ti sbalordirà: € 9,99 sul sito di H&M.

CORTESIA H&M