Amal Clooney e il marito George hanno fatto la loro apparizione sul red carpet di “The Tender Bar” a Londra.

La pellicola, diretta dal divo hollywoodiano, vede protagonisti Ben Affleck e Tye Sheridan.

Amal ha indossato uno scintillante abito su misura firmato 16Arlington. Il capo, ricamato interamente di paillettes, lasciava scoperte le spalle. Il tutto completato da uno splendido scialle di piume bianco.

Per quel che riguarda il make up, l’avvocato per i diritti umani si è affidata alla sua amica make up artist, la celebre Charlotte Tilbury, che ha una sua linea di cosmetici, disponibile anche in Italia.

E’ stata proprio la truccatrice britannica a svelare i dettagli del make up di Amal. La pelle è stata preparata con il Magic Serum Crystal Elixir, prodotto di punta del brand.

Per quel che riguarda il fondotinta, Charlotte ha usato il suo Airbrush Flawless Foundation. Quanto agli occhi, la make up artist ha usato il suo nuovo Pillow Talk Push Up Lashes Mascara.

Ma veniamo alle labbra: Tilbury non poteva non ricorrere al rossetto che lei stessa ha dedicato ad Amal, ovvero Amazing Amal della collezione Hot Lips 2. Prezzo: 35 euro.

Come contorno labbra, Charlotte ha abbinato la matita Lip Cheat in tonalità Savage Rose.

Altre celebrities che amano Charlotte Tilbury.

La crema viso antirughe Magic Cream di Charlotte Tilbury ha una lunga lista di fan. Dai truccatori ai redattori di bellezza, passando per celebrità come Salma Hayek, la già citata Amal Clooney e Kate Moss.

Questa crema viso antirughe ha ottenuto un enorme seguito dal primo secondo in cui è stata lanciata negli Stati Uniti, diventando un must have per tutte le amanti della skincare.

Anche Meghan Markle ha scelto un rossetto firmato CT per la cover di Time. Il lipstick che la duchessa ha indossato per il servizio fotografico in questione è Matte Revolution di Charlotte Tilbury in tonalità Pillow Talk. Lo ha svelato la truccatrice di Markle, Linda Hay.