Nelle scorse settimane la rivista Time ha inserito Meghan Markle e il Principe Harry tra le 100 persone più influenti al mondo, dedicando loro una copertina destinata a rimanere nella storia.

Nella foto principale tra quelle dedicate alla coppia c’è Meghan in primo piano, vestita di bianco, con Harry leggermente più indietro, in camicia e pantalone scuri, che le appoggia una mano sulla spalla.

Per molti tale immagine rispecchia tutta la potenza mediatica dell’ex attrice, la cui popolarità sta ormai scavalcando anche quella del marito.

“In un mondo in cui tutti hanno un’opinione su persone che non conoscono, il duca e la duchessa hanno compassione per le persone che non conoscono”, è stato il breve commento dello chef José Andrés, fondatore di World Central Kitchen, un’organizzazione senza scopo di lucro che ha spesso lavorato con la Fondazione Archewell per sfamare comunità sparse in tutto il mondo.

Il rossetto indossato da Meghan Markle per la cover.

Il rossetto che la duchessa ha indossato per il servizio fotografico in questione è Matte Revolution di Charlotte Tilbury in tonalità Pillow Talk. Lo ha svelato la truccatrice di Markle, Linda Hay.

I fan di lunga data di Markle sanno che il marchio britannico è uno dei suoi preferiti. Il rossetto Matte Revolution in tonalità Very Victoria, un marrone-rosa, è un altro degli standbys della Duchessa. Pillow Talk è più rosa e, secondo il marchio, è uno dei preferiti del brand: ne viene venduto uno ogni due minuti.

Altri prodotti di bellezza amati da Meghan.

Tra i prodotti low cost amati da Meghan Markle c’era anche la crema Nivea Irresistibly Smooth Body Lotion.

La moglie di Harry ha detto a Beauty Banter di essere ossessionata dal brand, in particolare da questa crema.

Per mantenere la pelle liscia e morbida aveva detto di usarla “religiosamente”.

Aggiungendo che “è così conveniente e fa sembrare e sentire la mia pelle incredibile. Ne comprerei una scatola alla volta se la trovassi”.