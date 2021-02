Se volete avere delle labbra alla Amal Clooney abbiamo buone notizie per voi.

C’è un rossetto in particolare che l’avvocato per i diritti umani ama sfoggiare sul red carpet.

Si tratta del lipstick “Amazing Amal” di Charlotte Tilbury, la celebre make up artist britannica, punto di riferimento per molte celebrities.

Il rossetto in questione porta il nome di Amal Clooney perché è a lei ispirato, così come altre tonalità della stessa linea hanno il nome di modelle e attrici amiche della truccatrice, che Charlotte ha voluto omaggiare con un cosmetico ad hoc.

Hot Lips 2 tonalità “Amazing Amal” è ideale se cercate un magenta che possa risaltare un incarnato chiaro tipico dei mesi invernali, come questo febbraio.

La collezione di rossetti Hot Lips 2 è stata creata in collaborazione con 11 incredibili icone che hanno infranto regole, raggiunto nuovi record e rivoluzionato il corso della storia.

Il rossetto amato da Meghan Markle.

Meghan Markle è una fan del brand di cosmetici Charlotte Tilbury. C’è un rossetto in particolare che la duchessa apprezza: si tratta di Matte Revolution in Very Victoria.

Una vellutata tonalità nude ispirata alla stilista Victoria Beckham. Una tinta matte perfetta per un look da tutti i giorni o da abbinare con uno smokey eyes delicato.

Il rossetto contiene estratti di orchidea e di albero del rossetto, che proteggono, ammorbidiscono e idratano le labbra.

Charlotte Tilbury disponibile anche in Italia.

“Sono davvero entusiasta di lanciare le mie collezioni make-up in Italia per la prima volta”, ha dichiarato Charlotte Tilbury lo scorso settembre, quando i suoi prodotti sono arrivati da Sephora.

“Sono sempre stata ispirata dalla bellezza italiana e dalle sue icone beauty anche grazie alla mia lunga esperienza nel mondo della moda”, ha specificato. Poi ancora:

“Durante i miei 27 anni come make-up artist, ho realizzato oltre 100 cover di Vogue e ho collaborato con Prada, Miu Miu, Versace, Moschino e Cavalli”.