Star del calibro di Victoria Beckham hanno i loro segreti di bellezza all’avanguardia per mantenersi in forma.

La stilista britannica, così come l’attrice Jessica Biel e il calciatore Cristiano Ronaldo, è una fan della crioterapia.

Questo trattamento, per mezzo del freddo, migliora la salute del corpo, lo stato della pelle ed è capace per eliminare il grasso in modo efficace.

Pensate che si possono arrivare a bruciare fino a 800 calorie in 3 minuti, quanto dura una sessione.

Le temperature del trattamento apprezzato da Victoria Beckham vanno dai -110 ° C e 140 ° C.

Il corpo inizia a tremare e l’azione dei muscoli genera calore, inducendo il rilascio di un ormone chiamato irisina.

Tale ormone stimola la produzione di calore dalle cellule adipose immagazzinate nel corpo e questo porta a bruciare molte calorie.

Il freddo sciogli-adipe piace soprattutto ai tedeschi: nonostante il costo medio a tripla cifra (128 euro, contro i 75 spesi in media in Italia), in Germania la criolipolisi costituisce circa il 7% degli appuntamenti in salone per trattamenti corpo, mentre nell’assolata Spagna supera di poco il 2%.

Altri trattamenti di bellezza per mantenersi in forma.

Sono tanti i trattamenti beauty e benessere – ”cool in tutti i sensi” – che, proprio grazie alle basse temperature, regalano benefici a tutto il corpo.

Tra gli italiani il più popolare trattamento “da brivido” è la pressoterapia.

Nel 2019 l’Italia è stata diventata il Paese europeo in cui questa particolare tecnica va per la maggiore: segue al secondo posto la Spagna, staccata di due punti percentuali.

Come funziona? Le zone da trattare – generalmente gambe e addome – vengono “abbracciate” da speciali cuscinetti.

Questi cuscinetti, collegati a un compressore, si gonfiano ed esercitano pressione sulle parti del corpo interessate, per riattivare il sistema circolatorio e linfatico e per combattere gli inestetismi della cellulite e la ritenzione idrica.

Le sedute vengono spesso combinate a un gel o una crema a effetto freddo – dai prodotti anticellulite a quelli defaticanti per le gambe pesanti – per intensificare ulteriormente l’azione drenante della pressoterapia.