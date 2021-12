Natale: i consigli di Mobili Fiver per decorare la casa in modo green

Natale, la festa più magica dell’anno sta per arrivare. E’ proprio in questo periodo speciale, infatti, che addobbare le stanze della propria abitazione diventa un piacevole momento di unione, da condividere con chi si ama. I decori delle feste natalizie, però, non si esauriscono solo nel tradizionale albero e nel Presepe: gli addobbi si estendono, infatti, come un filo rosso tematico che avvolge magicamente tutti gli ambienti della casa.

Ecco, quindi, i consigli di Mobili Fiver (www.mobilifiver.com), un punto di riferimento per l’acquisto di arredo made in Italy online, per decorare al meglio la propria casa durante le feste e soprattutto senza sprechi.

Il primo passo per regalare agli ambienti di casa la magia del Natale è scegliere i colori e lo stile che meglio si adattano al proprio arredamento. Per un arredo in stile classico, ad esempio, i colori da scegliere saranno quelli tradizionali: il rosso, l’oro, l’argento, il verde ed il bianco. Se, invece, si opta per uno stile più moderno e minimale, non c’è limite alla creatività e alla fantasia: si può giocare con i materiali e le forme, accostando i colori della tradizione al legno e al metallo, per un decoro caldo ma di grande effetto.

“Less is more è il mantra da ripetere in queste circostanze, la semplicità è sempre una buona strategia. Consigliamo, quindi, un approccio minimale e da questo punto di vista gli scandinavi hanno molto da insegnarci. Le loro case sono essenziali, così come le decorazioni, ma non per questo meno accoglienti!” – commentano dal Team Design di Mobili Fiver.

Come decorare l’ingresso: non solo ghirlande natalizie.

Quello che colpisce il visitatore è senz’altro l’ingresso: il primo ambiente delle mura domestiche. Decorare la propria abitazione per il periodo natalizio significa, quindi, partire da qui, per abbellire al meglio anche questo ambiente. Oltre a fare affidamento sulle classiche decorazioni natalizie, è ottimale dare rilievo alla consolle: come nel caso di Giuditta by Mobili Fiver, dalla profondità ridotta e dalle linee essenziali e moderne. Accanto allo svuota tasche sulla consolle, ad esempio, vi è lo spazio perfetto per un piccolo presepe, un alberello di legno e delle candele profumate alla cannella. Di impatto anche le composizioni naturali: rametti di pino, foglie di agrifoglio e pigne unite a tessuti grezzi, come tela e lino. Questi decori daranno un tocco rustico e curato alla casa, oltre che infondere la loro fragranza e dare un forte carattere alla nostra consolle.

Il soggiorno, come addobbare il luogo di condivisione per eccellenza.

Chi non ama lo sfarzo delle decorazioni in ogni ambiente e in ogni angolo e preferisce un Natale più intimo, può puntare sui piccoli dettagli. Un’idea innovativa e semplice da realizzare è quella di abbellire le porte e le madie con piccole ghirlande di vischio, agrifoglio, oppure pigne. La Madia Emma by Mobili Fiver, ad esempio, con il suo forte carattere urban, si presta ad essere scaldata con elementi naturali: niente plastica o materiali sintetici, bensì solo ed esclusivamente legno, bacche e spago per legare i vari ornamenti, che non passeranno di certo inosservati. Un Natale più green quindi, anche per la libreria, elemento principe del soggiorno. La Libreria Iacopo by Mobili Fiver ad esempio, funzionale e pratica, può essere arricchita con elementi natalizi che trasformino la sua funzione primaria, rendendola così la vera protagonista del salotto.

La tavola imbandita: consigli e idee a prova di Babbo Natale.

Per dare forte carattere alla tavola imbandita, sempre rispettando la filosofia green, occorre giocare con le linee decise del mobile, come ad esempio il tavolo allungabile Emma o il tavolo First by Mobili Fiver. Spazio, quindi, alle piante aromatiche: prezzemolo, peperoncino, salvia, rosmarino e timo creeranno un perfetto centrotavola, oltre che un gioioso e inconfondibile aroma. Il fascino dei piccoli vasi in terracotta è innegabile, basterà aggiungere qualche pallina di lana cotta ed il loro aspetto sarà grazioso ed inaspettato.

“Se come noi avete a vostra disposizione un tavolo allungabile, come il tavolo Easy in olmo perla, è importante fare attenzione ad ogni minimo dettaglio per una Mise en place impeccabile. Un trend recente è infatti l’utilizzo di decorazioni home-made in carta o in legno. Utilizzare decorazioni color argento, bronzo e oro le farà risultare meno piatte e offre un tocco di ricchezza e calore alle feste. Suggeriamo di optare sempre per accostamenti sobri e di scegliere oggetti che, cromaticamente e stilisticamente, non creino contrasto e che non siano di ostacolo ai commensali. Bisogna quindi considerare candele, centrotavola, segnaposto, portaposate, che siano in armonia tra di loro. A chi, invece, preferisce una decorazione più naturale, suggeriamo di disporre sulla tavola bastoncini di cannella, rametti di abete, agrifoglio e bacche rosse, per mantenere il fil rouge green della casa”. – commentano dal Team Design di Mobili Fiver.

Su Mobili Fiver.

Mobili Fiver è un’azienda nata a Pasiano di Pordenone nel 2011, specializzata nella produzione di mobili di qualità, made in Italy. Presente online, suo unico canale di vendita, dapprima su eBay e successivamente con un proprio e-commerce, Mobili Fiver è stata fondata dalla famiglia Gobbo, dal volere dei genitori e dei 5 fratelli che ora dirigono un’azienda che conta 120 dipendenti, per un fatturato di 23 milioni di euro.

