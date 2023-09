Il 14 settembre si celebra il World Smell Day, istituito dalla World Taste and Smell Association durante la pandemia. Una giornata mondiale per celebrare l’olfatto e i benefici degli aromi nella nostra vita. Un senso troppo spesso sottovalutato l’olfatto, se si pensa che il 75% delle emozioni provate ogni giorno dall’uomo è ad esso correlato. Un fattore che determina una probabilità 100 volte superiore di ricordare un odore rispetto a qualcosa di visto, ascoltato o toccato.

Uno studio del Sense of Smell Institute ha dimostrato che il ricordo degli odori resta invariato con una precisione di circa il 65% a distanza di un anno, mentre quello delle immagini cala di circa il 50% dopo tre mesi. Secondo Business of Fashion, una buona strategia di marketing olfattivo può anche aumentare le vendite dei negozi al dettaglio dell’11%, nonché il livello di soddisfazione dei clienti del 20%. Un altro studio pubblicato dall’International Journal of Marketing Studies evidenzia che l’84% dei clienti ha preferito acquistare le scarpe di una nota marca statunitense presso un punto vendita piuttosto che un altro in virtù della sua gradevole fragranza.

I profumi migliorano gli ambienti e sono alleati del marketing

Secondo la Harvard Business Review, un buon profumo migliora la produttività e la creatività del 31%, anche negli ospedali, dove contribuiscono a migliorare l’umore e ridurre l’ansia. Uno studio su Mood Media ha dimostrato che i pazienti di una struttura sanitaria statunitense esposti a un aroma di vaniglia hanno sperimentato un livello di ansia inferiore al 63% rispetto agli ospiti. Tutti buoni motivi per celebrare il World Smell Day.

Il marketing olfattivo può garantire risultati soddisfacenti perché gli odori, essendo elaborati inconsciamente dal sistema limbico del cervello umano responsabile anche delle emozioni, impattano in maniera positiva su elementi quali l’apatia, la depressione e lo stress. Ogni fragranza viene percepita diversamente da ciascun individuo, generando emozioni del tutto soggettive e creando un legame unico tra il brand e il singolo. A queste conclusioni arrivano le indagini condotte attraverso diverse fonti internazionali da Espresso Communication per Aroma 24/7, brand leader nel settore delle fragranze per ambiente e sistemi di diffusione B2B e B2C in oltre 20 Paesi del mondo.

“Il nostro punto di forza è studiare una soluzione tailor made per ogni cliente – spiega Guido Sperzaga, CEO di Aroma 24/7 Italy – per dare forma a esperienze sensoriali personalizzate, sofisticate e indimenticabili che possano esprimere il lusso di ciascun brand o azienda”. Gli artigiani di Aroma 24/7, infatti, sono capaci di valorizzare l’identità di ogni loro cliente, creando delle profumazioni a partire da un catalogo di oltre 200 fragranze certificate dall’International Fragrance Association (IFRA), tutte prive di alcol e realizzate con ingredienti naturali e materie prime di alta qualità.

“L’unicità delle profumazioni per l’ambiente di Aroma 24/7 – continua Sperzaga – sono date dalla loro composizione aromatica. Ciascuna fragranza, infatti, è composta dal mix delle note di fondo, di corpo e di testa che comunicano il lusso, la personalità e l’intensità. La chiave dell’armonia olfattiva, dunque, risiede proprio nelle transizioni tra ogni nota e nella loro consistenza o sostanza”.