Vivere vicino al verde ringiovanisce di 2 anni e mezzo

Parchi e spazi verdi in città aiutano anche a rallentare l’invecchiamento cellulare. Secondo uno studio pubblicato su Science Advances, le persone che vivono vicino alle isole verdi sono in media biologicamente più giovani rispetto agli altri di due anni e mezzo.

Era già stato stabilito un legame tra l’esposizione agli spazi verdi e una migliore salute cardiovascolare, nonché tassi di mortalità inferiori. I ricercatori ritenevano che l’attività fisica e le interazioni sociali legate alla frequenza al parco avessero un ruolo in questa scoperta. Ma non era chiaro se i parchi stessi rallentassero l’invecchiamento cellulare.

Lo studio nel dettaglio

Il team incaricato dello studio pubblicato ha quindi esaminato le modificazioni chimiche del Dna, o metilazione.

Guidati da Kyeezu Kim, ricercatori dell’Università del Northwestern, negli Stati Uniti, hanno seguito più di 900 persone provenienti da 4 città americane (Birmingham, Chicago, Minneapolis e Oakland) per 20 anni, dal 1986 al 2006. Usando immagini satellitari, il team ha misurato la distanza tra gli indirizzi dei partecipanti e i parchi, e ha studiato campioni di sangue prelevati al quindicesimo e poi al ventesimo anno di studio per determinarne l’età biologica.

I ricercatori hanno quindi costruito modelli scientifici per valutare i risultati e hanno preso in considerazione variabili che potrebbero averli influenzati come l’istruzione, il reddito, il fumo.

Hanno scoperto che le persone le cui case erano circondate dal 30% di verde entro un raggio di 5 chilometri, erano in media biologicamente più giovani di 2,5 anni rispetto a quelli le cui case erano circondate dal 20% di verde.

Ma i vantaggi non erano gli stessi per tutti: i neri che vivevano vicino a spazi verdi avevano solo un anno in meno della loro età, mentre i bianchi avevano tre anni in meno. “Altri fattori come lo stress, la qualità degli spazi verdi circostanti e altri fattori sociali possono influenzare l’entità dei benefici degli spazi verdi in termini di età biologica”, ha affermato Kyeezu Kim.

Come sfruttare i benefici del verde

Per sfruttare al meglio i benefici del verde, è consigliabile dedicare del tempo alla natura regolarmente. Se vivi entro un raggio di 5 chilometri da parchi o altre aree verdi, cerca di visitarli frequentemente per fare passeggiate, praticare attività fisica o semplicemente rilassarti in un ambiente tranquillo.

Inoltre, se hai un giardino, puoi considerare l’opportunità di creare uno spazio verde rigoglioso per trascorrere del tempo all’aria aperta. Anche l’aggiunta di piante e fiori all’interno della tua casa può apportare benefici simili per il tuo benessere complessivo.