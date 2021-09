Le verdure sono le più grandi alleate della nostra dieta e metterle nel carrello è quasi un obbligo. Mangiare frutta e verdura fresche e crude fa bene alla salute mentale e allontana lo stess.

E questo, in particolare, vale per carote, banane, mele, verdure a foglia verde scure come spinaci, pompelmi, lattuga, agrumi, bacche fresche, cetrioli e kiwi.

Alcune verdure hanno un contenuto più ridotto di zuccheri e sono ideali per chi sta portando avanti un regime ipocalorico. Vediamo qualche esempio.

Mettete nel carrello le zucchine. Una tazza (124 grammi) a crudo contiene 4 grammi di carboidrati e un grammo di fibra alimentare. Sono anche una buona fonte di vitamina C.

Una tazza (149 grammi) di peperoni tritati contiene 9 grammi di carboidrati. Questi ortaggi contengono antiossidanti chiamati carotenoidi che possono ridurre l’infiammazione e contrastare il colesterolo alto.

Una tazza (30 grammi) di spinaci fornisce il 56% della quantità di vitamina A di cui abbiamo bisogno al giorno e lo stesso vale per la vitamina K. Sono a basso contenuto di carboidrati.

Una tazza (91 grammi) di broccoli crudi contiene 6 grammi di carboidrati. Questa porzione fornisce anche il 116% del fabbisogno giornaliero di vitamina K, il 135% di vitamina C e acido folico, manganese e potassio.

Anche i funghi sono poveri di zuccheri. Una porzione (70 grammi) di funghi crudi bianchi contiene solo 2 grammi di carboidrati. Sono anche una fonte di Vitamina D.

Una tazza (149 grammi) di pomodorini contiene 6 grammi di carboidrati e 2 grammi di fibra alimentare. Il pomodoro nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Da solo contribuisce a ridurre il colesterolo, mentre il licopene, sostanza antiossidante di cui è ricco, migliora la pressione del sangue.

Una grande foglia di lattuga contiene 1 grammo di carboidrati e mezzo grammo di fibra alimentare. Capite bene perché nelle diete non c’è mai un limite al suo consumo (ma attenzione alla quantità per chi soffre di meteorismo).

Una tazza (104 grammi) di cetriolo tritato ne contiene 4 grammi. Via libera anche a questo ortaggio. Foto di Christine Sponchia da Pixaba.