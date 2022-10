Educare noi stessi ad una alimentazione incentrata sui cibi di stagione è molto importante per il nostro benessere. Se fino a qualche decina di anni fa mangiare a seconda della stagionalità dei cibi era normale, ormai non lo è più. Ora infatti possiamo ottenere qualsiasi cibo da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento della giornata, del mese o dell’anno. Ciò ha avuto un impatto non solo sulle nostre papille gustative e sullo stato nutrizionale, ma anche sull’ambiente. Vediamo allora 5 importanti vantaggi di mangiare cibi di stagione.

1. Forniscono più nutrienti per la tua salute

Con il cambiare delle stagioni, cambia anche la quantità di tempo in cui noi (e il nostro cibo) siamo esposti alla luce solare, con giorni più brevi in ​​inverno rispetto ai giorni più lunghi dell’estate.

Mangiare in stagione può aiutare a fornire al nostro corpo i nutrienti di cui abbiamo naturalmente bisogno per un benessere ottimale. Quando viene raccolto in stagione, il prodotto ha la capacità di maturare e raggiungere il suo pieno potenziale nutritivo.

2. Migliorano la salute dell’intestino

Il suolo e l’ intestino umano contengono all’incirca lo stesso numero di microrganismi attivi, ma il microbioma intestinale umano medio è solo il 10% più vario di quello del suolo. La diversità dei batteri intestinali umani è diminuita significativamente quando siamo passati da una società di cacciatori a una società urbanizzata.

Ma quando scegliamo cibi di stagione, otteniamo cibi più ricchi di nutrienti, cosa che aiuta la nostra salute intestinale. Oltre ai livelli più elevati di vitamine e minerali, otteniamo anche più fibre per migliorare la nostra salute intestinale. Ed è noto che mangiare una varietà di prodotti freschi aiuta a migliorare la diversità del nostro microbioma intestinale.

3. Hanno semplicemente un sapore migliore

Se hai mai mangiato fragole o pesche durante la loro stagione, sai esattamente di cosa stiamo parlando. Più ci avviciniamo al consumo dei nostri cibi dalla loro fonte, più sapore hanno. Non devi essere un buongustaio o uno chef per notare la differenza abissale che c’è tra mangiare le mele del frutteto locale in autunno e quelle tenute nei frighi del negozio di alimentari sotto casa all’inizio dell’estate.

4. Supporti l’economia locale e risparmierai denaro

I prodotti che acquistiamo al supermercato vengono spesso raccolti prima che siano completamente maturi, il che significa che hanno meno tempo per maturare su un albero, una vite o un’altra fonte di vita. Quando scegli prodotti stagionali e coltivati ​​localmente, puoi ridurre o evitare questi problemi. Inoltre sosterrai la tua economia locale. Inoltre, l’acquisto di cibo di stagione tende ad essere meno costoso dei prodotti fuori stagione.

5. Un vantaggio per l’ambiente

Per arrivare al supermercato, il cibo probabilmente percorre lunghe distanze, il che significa consumare molto carburante. Lungo la strada, deve essere conservato in ambienti a temperatura controllata. Senza contare tutte le scatole, la plastica e altri materiali di imballaggio utilizzati. Inoltre, le serre che coltivano prodotti fuori stagione richiedono più energia e quindi una maggiore impronta di carbonio.