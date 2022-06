Mangiare in modo sostenibile non è più una opzione ma una necessità. Se hai sempre pensato di voler cambiare la tua alimentazione, puoi provare ad iniziare aderendo alla Settimana Veg. Dal 13 al 19 giugno potrai fare una prova e iniziare a mangiare in modo sostenibile e consapevole, con una cucina etica e rispettosa degli animali e dell’ambiente. Qui tutte le info per partecipare a questa sfida gratuita.

Perché scegliere un’alimentazione vegetale?

Se è da tempo che vorresti approcciarti alla cucina vegetale ma non hai mai saputo da dove iniziare, la settimana veg può essere quello che fa per te. Nel 2022, è ormai impossibile non scegliere un’alimentazione che sia sostenibile. Passare a una dieta vegana infatti non è solo un modo per tutelare gli animali ma anche un impegno in prima linea per ridurre il proprio impatto ambientale sul Pianeta.

Un aiuto all’ambiente e alla nostra salute

Come si legge su Essere Animali, che ha lanciato l’iniziativa della Settimana Veg: “La produzione di carne, latte e uova è considerata la principale fonte di C02 del pianeta. L’allevamento bovino è il motivo per cui avviene l’80% della deforestazione in Amazzonia (Yale School of Forestry & Environmental Studies). Se pensiamo invece allo spreco di risorse idriche la carne ha un prezzo spaventoso: 2.350 litri di acqua per produrne un solo hamburger! (Ecological Indicators). Un’alimentazione vegetale ha un impatto decisamente minore sull’ambiente rispetto a quella che include prodotti animali”.

Ma anche la nostra salute ne giova: “Negli ultimi decenni il consumo di carne e derivati animali è cresciuto vertiginosamente e con esso sono saliti i rischi per la salute, tra cui la media di infarti, problemi circolatori, tumori all’intestino, diabete e obesità. Ormai anche l’OMS ha accomunato il rischio di tumori al consumo di carni rosse, soprattutto di insaccati, e i principali nutrizionisti consigliano un’alimentazione che sia basata su frutta, verdura, legumi e cereali”.

Come aderire alla Settimana Veg

Questa iniziativa è completamente gratuita. Se anche tu vuoi provare 7 giorni una dieta vegana, dovrai semplicemente iscriverti su www.settimanaveg.it

Come anticipato, l’iniziativa è totalmente gratuita e per prendervi parte basta iscriversi a questo link. Aderendo all’iniziativa, riceverai un ricettario molto utile e pratico con un menù settimanale completamente vegan e bilanciato, da seguire per la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 giugno.

Ogni giorno, riceverai consigli e informazioni sulla tua settimana veg e sull’alimentazione vegetale, in collaborazione con la dottoressa Silvia Goggi, specializzata in Scienza dell’Alimentazione, e Federica Pennacchioni de Il Goloso Mangiar Sano.

A questo punto non ti resta che partecipare anche tu e chissà se non sarà il momento per iniziare un nuovo percorso alimentare.