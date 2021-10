Sapevi che la pressione alta è una delle principali cause di morte prematura in tutto il mondo? Si stima che nel mondo ci siano 1.130 milioni di persone che soffrono di questa malattia. Inoltre, l’ipertensione aumenta significativamente il rischio di malattie cardiache, encefalopatia, malattie renali e altre malattie. Non solo è importante intervenire direttamente sulla pressione alta, ma è necessario tenere sotto controllo anche tutti i fattori di rischio associati.

Tra le misure terapeutiche (oltre ai farmaci antipertensivi), di grande importanza sono le strategie non farmacologiche, dove le modifiche dello stile di vita giocano un ruolo fondamentale. L’esercizio fisico si inserisce in queste modifiche dello stile di vita, poiché abbiamo prove che provoca una diminuzione della pressione sanguigna (indipendentemente da altri fattori come gli effetti della dieta, la riduzione del sodio, il dimagrimento, consumo di alcol e trattamenti farmacologici).