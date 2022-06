Perdere peso, qual è il momento migliore per allenarsi

Uno studio statunitense ha rilevato che ci sono specifici momenti della giornata in cui è meglio fare allenamento per perdere peso e questi variano da uomo a donna. Le donne dovrebbero fare esercizio al mattino per perdere grasso, ma optare per una sessione serale se vogliono costruire muscoli. Gli uomini bruciano il grasso la sera invece. La differenza potrebbe essere negli ormoni, negli orologi biologici e nei cicli sonno-veglia, che differiscono da sesso a sesso.

Lo studio, pubblicato su Frontiers in Physiology e citato dal Telegraph, ha coinvolto 56 uomini e donne sani, che sono stati sottoposti a un regime di fitness di 12 settimane. Dallo studio è emerso che se l’obiettivo delle donne era ridurre il grasso intorno all’ombelico o ridurre la pressione sanguigna, l’esercizio migliore era al mattino. Se invece volevano migliorare la forza muscolare nella parte superiore del corpo, la sera era più indicata.

Gli studiosi hanno monitorato gli effetti di un programma di fitness variegato, che comprendeva stretching, sprint, allenamento di resistenza. Un gruppo si è allenato per un’ora prima delle 08:30, mentre l’altro gruppo ha seguito le stesse attività la sera, tra le 18:00 e le 20:00. Tutti i partecipanti hanno anche seguito un piano alimentare appositamente progettato.

Quanto allenarsi per avere dei benefici sulla salute.

La frequenza con cui dovremmo allenarci per perdere peso dipende da molti fattori diversi e vanno presi in considerazione gli obiettivi, l’intensità dell’esercizio e qualsiasi precedente infortunio, così come il tipo di training. Le attività ad alta intensità possono essere mantenute solo per un breve periodo, quindi per evitare lesioni, è importante fare pratica solo un po’ in ogni sessione di allenamento, ma esercitarsi costantemente nel tempo. Un volume di allenamento maggiore porta a un aumento sia della massa muscolare che della forza. Ma anche riposo e recupero sono fondamentali per aiutare i muscoli ad aumentare di volume. Foto di Irina L da Pixabay.