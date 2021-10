Se vuoi perdere peso in inverno inizia a mettere il costume. Non per andare in palestra a fare acqua gym, ma per andare al mare.

Nuotare all’aperto durante la stagione fredda potrebbe aiutare a bruciare più calorie, come evidenziato da uno studio pubblicato su Cell Reports Medicine e citato dal britannico Daily Mail.

Perdere peso è più facile se si fa il bagno in acque fredde.

Uno studio ha scoperto che le persone che si tuffano regolarmente in acqua fredda, ad esempio nuotando in mare o nei laghi, consumano più energia, il che potrebbe aiutare a perdere peso.

Le calorie vengono bruciate perché la temperatura della pelle aumenta più rapidamente rispetto a quella persone che non fanno il bagno così.

Le prove provengono da un piccolo studio su otto uomini che hanno nuotato in inverno due o tre volte alla settimana, prima di visitare una sauna calda. Sono stati confrontati con otto uomini di età e peso simili.

I risultati hanno mostrato che gli uomini che hanno nuotato in acque gelide hanno consumato in media l’equivalente di circa 500 calorie in più ogni 24 ore in più rispetto alle altre persone.

La dottoressa Camilla Scheele, autrice senior dello studio dell’Università di Copenaghen, ha dichiarato:

“I nostri risultati suggeriscono che le persone che nuotano in acque fredde allenano il loro corpo ad affrontare in modo diverso le temperature più fredde”.

“Man mano che bruciano più calorie, è probabile che perdano peso, il che potrebbe essere positivo per la loro salute in generale, poiché l’obesità è un fattore di rischio per così tante malattie”.

Gli uomini che nuotano o si tuffano all’aperto in inverno hanno una temperatura corporea inferiore.

Quando hanno freddo, il loro corpo potrebbe dover lavorare di più per riscaldarsi, proprio come qualcuno senza vestiti, rispetto a qualcuno con una giacca invernale.

La prima autrice dello studio, Susanna Søberg, dell’Università di Copenaghen, ha dichiarato:

“I nostri risultati indicano il nuoto invernale come un’attività che potrebbe aumentare il dispendio energetico, proponendo così una nuova attività di stile di vita che potrebbe contribuire alla perdita di peso o al controllo del peso”.

Foto di photochur da Pixabay.