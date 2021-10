Conosci fin troppo bene la sensazione di un palloncino: gonfiore, pressione e disagio. È l’ennesima serata in cui soffri di pancia gonfia, e inizi a chiederti se sia normale. In effetti, in un sistema digestivo estremamente sano e con un eccellente funzionamento , il gonfiore frequente non è normale. Tuttavia, questo non è il caso per la maggior parte delle persone. In media, chiunque con una salute intestinale “normale” potrebbe sperimentare episodi di gonfiore ogni tanto.