Pancake senza uova sofficissimi per una colazione gustosissima

Se hai voglia di pancake senza uova e zucchero, ma che siano sofficissimi e gustosi, allora devi provare questa ricetta che prevede solo 3 ingredienti e che renderà la tua colazione allegra e soddisfacente.

Anche tu adori i pancake ma vorresti provare una ricetta leggera, possibilmente vegan ma allo stesso tempo super gustosa? Oggi condividiamo con te la nostra ricetta super di pancake senza uova e zucchero, che prevede solo 3 ingredienti, per una colazione light, veloce e saporita. Si tratta di pancake leggerissimi ma così morbidi e corposi che ti sorprenderanno. Non ci credi? Prova la ricetta (facilissima) e ti ricrederai.

Pancake senza uova, la ricetta semplicissima

La nostra ricetta di pancake senza uova e leggerissimo prevede solo 3 ingredienti.

Una banana matura.

100 gr di farina (70 gr farina di farro e 30 gr farina integrale).

Un goccio di latte (quanto basta per rendere il composto morbido). Se vuoi rendere vegan il tuo pancake, potrai scegliere del latte vegetale (per esempio di cocco o di soia) e il gioco è fatto.

Se vorrai, potrai aggiungere solo un cucchiaino di lievito per dolci, per rendere i tuoi pancake soffici e morbidissimi.

Fine. Per questi pancake senza uova non serve altro. Questi pancake light non prevedono burro né olio, non hanno bisogno di uova e tanto meno di zucchero.

Il procedimento

Il procedimento è semplicissimo: schiaccia la banana (più matura è e più morbido verrà il pancake) dentro una terrina, aggiungi le due farine possibilmente setacciandole, e poi il latte quanto basta per rendere il composto liquido (ma non troppo, deve essere comunque consistente). Infine, aggiungi il cucchiaino di lievito, mescola bene e il gioco è fatto, la ricetta è pronta, semplice e veloce.

Infine, scalda sul fuoco una padella antiaderente e aggiungi parte del composto in modo da ottenere dei pancake di medie dimensioni. Attendi un paio di minuti che si rassodino e poi girali, in modo da farli cuocere da tutti e due i lati. Attendi un altro paio di minuti e il pancake è pronto per essere servito. Con le dosi da noi suggerite, riuscirai a fare circa 6 – 7 pancake, non male!

Ora non ti resta che provare la ricetta, e siamo certi che ne rimarrai sorpreso.